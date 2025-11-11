Slušaj vest

Mikec i Arunović su u kvalifikacijama zabeležili 579 krugova, a olimpijski šampioni su bez finala ostali u poslednjoj, trećoj seriji.

U meč za bronzanu medalju vodio je rezultat od 581 kruga, koliko je imao tim Južne Koreje, preneo je Streljački savez Srbije.

Srbiju su u miks takmičenju pištoljem predstavljali i juniori Nađa Martinović i Uroš Gajić, koji su zauzeli 52. mesto.

Zlato je pripalo selekciji Indije, srebro je osvojila reprezentacija Kine, dok je do bronze došla selekcija Irana.

U kvalifikacijama malokalibarskom puškom iz trostava srpski strelac Milenko Sebić ostvario je 23. rezultat sa 587 krugova, dok je na 26. mestu sa istim rezultatom završio Marko Ivanović.

Lazar Kovačević je u istoj disciplini zauzeo 53. mesto sa 581 krugom.

Plasman u kvalifikacije u drugoj grupi eliminacija u trostavu izborila je srpska predstavnica Aleksandra Havran, koja je zauzela 25. mesto sa 579 krugova.

Druga srpska predstavnica Teodora Vukojević nije se plasirala u sutrašnje kvalifikacije, pošto je zauzela 39. mesto sa 573 kruga.

U sredu, petog dana Svetskog prvenstva u Kairu, Srbiju će predstavljati samo Havran u kvalifikacijama trostava.

(Beta)