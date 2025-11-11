Slušaj vest

Jedan od najuzbudljivijih adrenalinskih sportskih događaja godine - FIM SuperEnduro Grand Prix of Serbia - održace se 21. februara 2026. u Beogradskoj areni.

FIM SuperEnduro World Championship je spektakularni serijal off-road moto-trka koji se održava u zatvorenim arenama, na stazama prepunim prepreka - kamenja, balvana, stena i drugih izazova koji testiraju veštine, preciznost i izdržljivost najboljih svetskih vozača. Publiku u Beogradu očekuje pravi adrenalinski spektakl, uz nastupe najpoznatijih svetskih takmičara i sjajnu atmosferu po kojoj je SuperEnduro prepoznat širom planete.

Sezona SuperEnduro 2025-2026 obuhvata sedam trka koje će se održati u sedam evropskih zemalja, a Beograd će biti domaćin pete trke u sezoni. Jutarnji program počinje 21. februara 2026. u 10 časova sa kvalifikacijama i slobodnim treninzima i završava se u 15.45. Glavno takmičenje pocinje u 18 casova, a ulazi se otvaraju od 16 časova.

Ovaj dogadaj predstavlja važan korak za regionalnu moto-scenu i pozicionira Beograd kao novu destinaciju svetskog moto-sporta. Organizator događaja, Burning Rubber, donosi produkciju svetskog nivoa - sa tehnicki zahtevnom stazom, impozantnom scenografijom i mocnim vizuelnim i audio-efektima. Ulaznice su već u prodaji putem tickets.rs i na OMV pumpama širom Srbije. Broj mesta je ograničen, pa se preporučuje blagovremena kupovina. Sve inforacije o ovom spektaklu su na portalu superenduro.rs.