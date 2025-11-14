Slušaj vest

Legendarni američki plivač Majkl Felps, čovek koji je svojevremeno razbesneo Srbiju zbog kontroverzne pobede nad Miloradom Čavićem na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008, danas izgleda kao potpuno druga osoba!

Majkl Felps Foto: Orlando Ramirez / Getty images / Profimedia

Nekada "zlatni dečko" iz bazena, odlučio je da potpuno promeni svoj životni stil. Umesto plivanja, Felps je sada posvećen golfu!

Njegov novi imidž zapanjio je fanove širom sveta: duža kosa vezana u repić, brada, naočare... Mnogi komentarišu da bi ga teško prepoznali, a neki se šale da bi pre rekli da je u pitanju trener golfa, nego nekadašnji najtrofejniji olimpijac svih vremena.

Foto: EPA PATRICK B. KRAEMER

Podsetimo, Felps je u Srbiji ostao upamćen i omražen zbog krađe u finalu na 100 metara delfin u Pekingu kada je Miloradu Čaviću oteo zlato. 

