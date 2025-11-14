Da li biste ga prepoznali na ulici?
Ostali sportovi
DA LI GA PREPOZNAJETE? Srbi ga vrlo dobro pamte po najvećoj krađi u istoriji sporta, a sada je potpuno promenio lični opis! Znate li ko je ovo? (FOTO)
Slušaj vest
Legendarni američki plivač Majkl Felps, čovek koji je svojevremeno razbesneo Srbiju zbog kontroverzne pobede nad Miloradom Čavićem na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008, danas izgleda kao potpuno druga osoba!
Majkl Felps Foto: Orlando Ramirez / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Nekada "zlatni dečko" iz bazena, odlučio je da potpuno promeni svoj životni stil. Umesto plivanja, Felps je sada posvećen golfu!
Njegov novi imidž zapanjio je fanove širom sveta: duža kosa vezana u repić, brada, naočare... Mnogi komentarišu da bi ga teško prepoznali, a neki se šale da bi pre rekli da je u pitanju trener golfa, nego nekadašnji najtrofejniji olimpijac svih vremena.
Foto: EPA PATRICK B. KRAEMER
Podsetimo, Felps je u Srbiji ostao upamćen i omražen zbog krađe u finalu na 100 metara delfin u Pekingu kada je Miloradu Čaviću oteo zlato.
Reaguj
Komentariši