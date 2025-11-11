Slušaj vest

Rukometaši Partizana pobedili su u dvorani "Branislav Pokrajac" na Banjici ekipu Ademar Leona sa 25:18 (13:8), u utakmici trećeg kola Grupe H Lige Evrope.

Najefikasniji u ekipi crno-belih bio je Veljko Popović sa sedam golova, Nikola Crnoglavac postigao je pet pogodaka, dok su po tri gola dodali Mladen Šotić i Sergej Ivanov.

U španskoj ekipi najbolji učinak imao je Dario Sans sa pet golova.

Crno-beli su zbog kazne iz prethodne sezone meč igrali bez publike, a prvi naredni duel na svom terenu (protiv Neksea, 25. novembar) igraće pred domaćim navijačima.

Partizanu je ovo druga pobeda i sada ima četiri boda u Grupi H, dok Ademar Leon ostaje na poslednjem, četvrtom mestu, sa jednim bodom.

Večeras se u Našicama igra preostala utakmica Grupe H između domaćeg Neksea i Kadeten Šafhauzena. Nekse u dosadašnjem delu ima tri boda, a Kadeten dva boda.

Partizan narednog utorka gostuje Ademar Leonu, u četvrtom kolu Lige Evrope.