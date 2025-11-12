Slušaj vest

Uz zastave, baklje i povike ‘’šampion, šampion’’ Lozničani su večeras dočekali sugrađanina Rastka Simića, evropskog šampiona u boksu. On se okitio zlatnom medaljom, u kategoriji do 80 kilograma, pobedivši u finalu ruskog boksera Mihaila Usova na Evropskom prvenstvu za mlađe seniore i omladince (mlađi od 23 godine) održanom u Jerevanu.

Rastko je još jednom potvrdio raskošni talenat i u žestokom okršaju u ringu slavio odlukom sudija 4:1. Na putu do zlata slavio je protiv Anatolija Gavriliuca iz Moldavije, kada je i obezbedio odličje, a onda je tehničkim nokautom u drugoj rundi polufinalnog meča, u subotu, pobedio i Jermenina Adamijana Hamleta. Na kraju je pohod do trona završio uspešno i svojoj Loznici i Srbiji doneo zlatnu medalju. Zbog velikog uspeha Grad je za njega priredio doček ispred Vukovog doma kulture, a Rastko je, iako umoran od puta, ogrnut srpskom trobojkom izašao da pozdravi navijače.

- Hvala vam na ovom dočeku do neba. Još uvek se utisci posle osvajanja medalje nisu slegli, dug je bio put do evropskog trona, mnogo odricanja, treninga, krvi, znoja, ali uspeo sam da trijumfujem u finalu. Bio je to dobar meč, sa odličnim protivnikom iz Rusije koji je svojevremeno bio svetski šampion. Jako težak meč i ova medalja mi mnogoznači za dalji napredak i rad. Trebaće mi sigurno nekoliko dana da se utisci slegnu i još nisam potpuno svestan ostvarenog uspeha. Hvala svim navijačima i ovu medalju posvećujem njima. Imam tek 21 godinu i mnogo je takmičenja preda mnom, vreme radi za mene i nadam se da će još biti razloga za ovakve susrete – kazao je Rastko pred Lozničanima koje je obradovao novom medaljom.

Gotovo svi koji su ga dočekali želeli su i da mu lično čestitaju i fotografišu se sa njim pa je to potrajalo. Šampion je kazao i da će ga evropsko zlato sigurno motivisati da još više radi i u budućnosti postigne još dobrih rezultata. Pred njim su naredna evropska i svetska takmičenja, a velika želja je medalja sa Olimpijskih igara 2028. Kazao je i da bi trebalo da ostane aktivan i u profi ringu, ali je sada najvažnije da malo predahne, a onda nastavi da se priprema za nove uspehe kojima će sebe, svoj grad i svoju

zemlju ponovo obradovati.

