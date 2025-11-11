Slušaj vest

Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su večeras u bazenu "11. april" od ekipe Jadrana iz Herceg Novog sa 11:12 (4:2, 0:3, 4:4, 3:3), u utakmici trećeg kola Grupe B Lige šampiona.

VK Novi Beograd Foto: VK Novi Beograd, Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolji učinak u domaćem timu imali su kapiten Miloš Ćuk i Vasilije Martinović sa po tri gola.

U ekipi iz Herceg Novog bolji od ostalih su bili Strahinja Gojković i kapiten Vasilije Radović sa po tri pogotka.

U drugom meču ove grupe Pro Reko je u Italiji savladao Jadran iz Splita sa 15:9 (6:2, 4:2, 3:1, 2:4).

Prvo mesto zauzima Pro Reko sa maksimalnih devet bodova, Jadran iz Herceg Novog na drugoj poziciji ima šest bodova, Novi Beograd je treći sa tri boda, dok je splitski Jadran poslednji na tabeli bez bodova.

Novi Beograd u narednom kolu gostuje Pro Reku (19. novembar), dok se duel dva Jadrana igra u Splitu.

