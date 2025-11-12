Slušaj vest

Bivši UFC borac Godofredo Kastro pronađen je juče mrtav u zatvoru na Floridi u trenutku kada je imao 38 godina.

Brazilac je bio pritvoren zbog optužbi za porodično nasilje nad suprugom Samarom Melo, a protiv njega su bile pokrenute i druge krivične prijave. Sudski spisi navode da je Kastro bio optužen za otmicu, fizički napad, davljenje i ometanje svedoka. Njegov slučaj je trebalo uskoro da dođe do suđenja.

Prema informacijama lokalnih vlasti, sumnja se da je reč o samoubistvu.

Naime, kako prenosi portal Foxsport.com.au, zatvorski čuvari pronašli su bivšeg borca u ćeliji, s čaršavom obmotanim oko vrata. Uprkos brzoj intervenciji hitne pomoći, lekari u lokalnoj bolnici mogli su samo da konstatuju smrt.

Kastro je rođen je u julu 1987. godine u Fortalezi u Brazilu.

U periodu od 2012. do 2018. godine nastupao je u UFC-u, gde je odradio 11 borbi protiv poznatih protivnika kao što su Andre Fili, Šejn Burgos i Mirsad Bektić.

Nakon odlaska iz UFC-a, brazilski borac je nastavio da se takmiči u drugim MMA organizacijama širom sveta. Njegov poslednji meč održan je 2022. godine, а profesionalnu karijeru završio je sa učinkom od 14 pobeda i 7 poraza.