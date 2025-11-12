Slušaj vest

Bivši UFC borac Godofredo Kastro pronađen je juče mrtav u zatvoru na Floridi u trenutku kada je imao 38 godina.

Brazilac je bio pritvoren zbog optužbi za porodično nasilje nad suprugom Samarom Melo, a protiv njega su bile pokrenute i druge krivične prijave. Sudski spisi navode da je Kastro bio optužen za otmicu, fizički napad, davljenje i ometanje svedoka. Njegov slučaj je trebalo uskoro da dođe do suđenja.

Prema informacijama lokalnih vlasti, sumnja se da je reč o samoubistvu.

Naime, kako prenosi portal Foxsport.com.au, zatvorski čuvari pronašli su bivšeg borca u ćeliji, s čaršavom obmotanim oko vrata. Uprkos brzoj intervenciji hitne pomoći, lekari u lokalnoj bolnici mogli su samo da konstatuju smrt.

Tuča van ringa na MMA meču Foto: Printscreen / Instagram / arielhelwani

Kastro je rođen je u julu 1987. godine u Fortalezi u Brazilu.

U periodu od 2012. do 2018. godine nastupao je u UFC-u, gde je odradio 11 borbi protiv poznatih protivnika kao što su Andre Fili, Šejn Burgos i Mirsad Bektić.

Nakon odlaska iz UFC-a, brazilski borac je nastavio da se takmiči u drugim MMA organizacijama širom sveta. Njegov poslednji meč održan je 2022. godine, а profesionalnu karijeru završio je sa učinkom od 14 pobeda i 7 poraza.

Ne propustiteOstali sportoviPOZNATI SPORTISTA PRONAĐEN MRTAV U ZATVORSKOJ ĆELIJI: Umro pod nerazjašnjenim okolnostima dok je čekao suđenje
Godofredo Pepej Kastro
Ostali sportoviSRPSKI MMA BORAC SE OGLASIO POSLE BRUTALNOG NOKAUTA! Oduševio je planetu novom pobedom, pa u Americi pričao o Srbiji - njegove reči će bas oduševiti!
profimedia-1051290701.jpg
Ostali sportoviSRBIN BRUTALNO NOKAUTIRAO RIVALA! Uroš žestoko prebio Muslima, protivnik USPAVAN već u prvoj rundi! Dobio batine koje će DOBRO UPAMTITI! (VIDEO)
Uroš Medić
Ostali sportoviOZBILJAN SKANDAL TRESE UFC! FBI pokrenuo istragu zbog sumnji na nameštanje: Dejna Vajt otpustio borca koji je neočekivano izgubio od autsajdera!
profimedia0726729929.jpg

ZVEZDA UFC NOKAUTIRALA ČOVEKA NA ULICI, PA PORUČILA: Mlatio bih ga dok ne umre! VIDEO Izvor: Amtv