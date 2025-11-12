Slušaj vest

Tri takmičarke plasirane od šeste do osme pozicije su u finale ušle sa 589 krugova, a Havran je bila uspešnija od njih dve po dodatnom kriterijumu, broju unutrašnjih centara.

Debitantkinja na Svetskom prvenstvu je od početka bila u konkurenciji za visok plasman, iz prvog, klečećeg stava je pogodila 197 krugova. Popustila je u ležećem stavu kada je imala 196 krugova, u stojećem stavu je ponovo uhvatila zamah, ali je u poslednoj seriji zabeležila najlošiji hitac, jedinu "osmicu" u kvalifikacijama i ostala bez finala.

"Aleksandra Havran je danas gađala znatno bolje nego juče, kada je na rezultate u drugoj grupi eliminacije, u kojoj su bile naše predstavnice, uticao i vetar. Pomenutu osmicu je pogodila baš poslednjim, 60. hicem. Računajući na decimale, bio je to pogodak 8,8 krugova, dakle samo dva deseta dela kruga su je delila od finala", rekao je selektor za pušku Dragan Donević.

Njen rezultat do sada je najbolji pojedinačni plasman Srbije u Kairu, a kada je o ekipnom učinku reč, muška ekipa u trostavu je bila peta.

"Sumirajući plasmane, konačan učinak nije sjajan, ali malo je nedostajalo da dođemo do finala ili medalje i budemo zadovoljniji. Muška ekipa je bila samo dva kruga od medalje, Havran su nijanse delile od finala. Milenko Sebić je u eliminacijama postigao odličan rezultat, koji bi mu doneo finale da je ponovio to ostvarenje dan kasnije u kvalifikacijama", rekao je Donević.

"Ipak, sezona malokalibarskim puškom je bila vrlo dobra, na Evropskom prvenstvu smo imali jednu ekipnu, jednu pojedinačnu medalju i dva finala. Na Svetskom prvenstvu smo bili u borbi za visoke plasmane. Bolji uslovi za trening malokalibarskim oružjem, koje imamo od otvaranja streljane u Multifunkcionalnoj dvorani u Košutnjaku, počinju da daju rezultate, ali očekujem da ćemo prave efekte tek osetiti", dodao je on.

Svetska prvenstva decenijama su održavana svake četiri godine, a u poslednjih nekoliko sezona ritam je ubrzan, pa Svetska prvenstva nisu na programu samo u olimpijskim godinama.

"Što se nas tiče videli smo gde smo, kakav plan treba da napravimo za sledeću sezonu i na koji način da se prilagodimo kalendaru. Za godinu dana nas očekuje prvo od ključnih takmičenja u tekućem olimpijskom ciklusu, Svetsko prvenstvo u Dohi, koje će ponovo biti održano neobično kasno, u novembru, a biće prvo kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre", dodao je Donević.

Do kraja takmičenja Srbiju će još predstavljati Jovana Todorović i Nađa Martinović, koje u četvrtak i petak očekuje takmičenje malokalibarskim sport pištoljem.