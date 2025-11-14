Udala se srpska atletičarka i šampionka u skoku udalj Milica Gardašević!
Ostali sportovi
SRPSKA LEPOTICA REKLA "DA"! Udala se jedna od naših najboljih atletičarki i konačno pokazala izabranika, svi komentarišu jedno! (FOTO)
Slušaj vest
Lepa sportistkinja podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu bajkovite fotografije sa venčanja, i izazvala pravu lavinu emocija među fanovima.
Milica je blistala je u elegantnoj venčanici jednostavnog kroja, sa savršeno stilizovanom kosom i minimalnom šminkom, a ono što je svima privuklo pažnju jeste da je konačno, sada kada joj je postao suprug, Milica javno objavila i prve fotografije svog izabranika.
Foto: OKS
Najveći uspesi mlade atletičarke su zlata u Svetskoj dvoranskoj seriji 2023, na Evropskim igrama 2023, Mediteranskim 2022, kao i zlato na U20 EP 2017. godine i naravno učešće na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.
Reaguj
Komentariši