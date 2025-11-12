Slušaj vest

Ovo je veliki uspeh kako za Andriju, tako i za Srbiju jer je Formula 3 predvorje Formule 1. Ukoliko bude vozio naredne sezone za Trident Andrija će sa 16. godina biti najmlađi vozač u Formuli 3.

Andrija je ovaj poziv zaslužio sjajnim vožnjama u Fomuli 4 gde je sa 15 godina bio najmlađi vozač u istoriji F4.

Tokom čitave sezone, iako se takmičio protiv vozača koji su i do četiri godine stariji od njega, vozio je sjajno i beležio odlične rezultate. Vozio je za tim u kome su stasavali vozači Formule 1 kao Maks Verštapen i Šarl Lekler.

Sada je Andrija u Formuli 4, kao najmlađi vozač, u ekipi porodice Šumaher koja je prepoznala njegov talenat. Sjajne vožnje u kvalifikacijama i na trkama, bilo je i podijuma i konstantnih sjajnih rezultata koje su ceo svet auto sporta probudile zbog abnormalne brzine, talenta i mladosti. I to sve sa njegovih 15 godina.

U svetu motosporta Andrija je jedan od najperspektivnijih mladih vozača. On je prvi Srbin posle Miloša Pavlovića koji pravi ovaj korak a ima otvoren put ka Formuli 1. Sam Miloš kaže "da Andrija radi sa 16 godina ono što je on mogao sa 23 godine". Srbija je prvi put na ivici da ima vozača Formule 1. Andrija na kacigi ima grb Srbije i svuda sa sobom nosi srpsku zastavu.

Andrija je uradio sve što je u njegovoj moći. Kao vozač iz male zemlje probudio je motosport i skrenuo na sebe pažnju najboljih timova. Smatraju ga velikom zvezdom u usponu. Ali da bi vozio Formulu 3 a potom i Formulu 1 to nije dovoljno.

Nephodno je da se obezbedi novac koji više nemaju njegovi roditelji koji su do sada finansirali ovaj veoma skup sport.



Andrija je sada na nivou kada ne može dalje bez podrške velikih korporacija ili države kao i svi drugi vozači koji dođu do Formule 3. Andrija obilazi srpske kompanije nadajući se da će neka od njih naći interes da ga podrži.

U Srbiji recimo uspešno rade tri svetska proizvođača guma. Andrija veruje da je njegov uspeh i pobeda Srbije. Na sastancima sa kompanijama pokazuje trke koje je vozio i koje će da vozi ali nosi i đačku knjižicu jer je odličan đak.



Zato kaže da će ako ne pronađe kompanije koje bi ga podržale moliti za sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Andrija više ne može sam. Da bi napravio sledeći korak ka Formuli 3, potrebna mu je podrška — kao i svim mladim vozačima koji dolaze do ovog nivoa.



Sada je trenutak da se privreda i institucije ujedine i pomognu jednom izuzetnom talentu da ostvari svoj san i ponese srpsku zastavu na najveće staze sveta.

Bez obzira na ishod, Andrija ostaje primer posvećenosti i uspeha – odličan đak, skroman momak i sportista koji pokazuje koliko daleko mogu da stignu oni koji veruju u svoj san.

1/8 Vidi galeriju Andrija Kostić Foto: Privatna Arhiva, Plumrace.com, Printscreen