Predlozi da ciklokros i kros-trčanje, pa čak i pojedini dvoranski sportovi, budu uključeni u Zimske igre 2030. godine, koje će biti održane u francuskim Alpima i Nici, naišli su na oštro protivljenje.

Takvi predlozi predstavljaju "neprihvatljiva parcijalna rešenja", navodi se u saopštenju Udruženja zimskih olimpijskih federacija, koje okuplja saveze za skijanje, klizanje, biatlon, karling, sanke, bob i skeleton.

"Zimske olimpijske federacije čvrsto veruju da bi takav pristup razvodnio brend, nasleđe i identitet koji Zimske olimpijske igre čine jedinstvenim, slavlje sportova koji se praktikuju na snegu i ledu, sa sopstvenom kulturom, sportistima i terenima", navedeno je u saopštenju.

Reviziju programa Zimskih igara pokrenula je predsednica Međunarodnog olimpijskog komiteta Kirsti Koventri nakon što je u junu preuzela dužnost. Sa 116 medaljskih disciplina, Zimske igre imaju prostora za proširenje u poređenju sa Letnjim igrama u Parizu prošle godine, koje su imale čak 329 disciplina.

Uključivanje sportova poput ciklokrosa i kros-trčanja, koji se tradicionalno održavaju na blatnjavim terenima, zahtevalo bi promenu Povelje MOK-a, koja precizira da se sportske discipline Zimskih igara moraju održavati na snegu ili ledu.

"Inovacije bi trebalo da budu usmerene na razvoj postojećih zimskih sportova, kako bi privukle širu publiku i povećale atraktivnost Zimskih olimpijskih igara", izjavio je Ivo Ferijani, predsednik Međunarodne federacije za bob i skeleton i član Izvršnog odbora MOK-a.

On je podsetio da će skijaško planinarenje (skimo) debitovati kao novi olimpijski sport na Zimskim igrama u Milanu i Kortini u februaru.

Ciklokros i kros-trčanje imaju značajne pristalice u olimpijskim krugovima, među kojima su predsednici međunarodnih federacija za biciklizam i atletiku, Dejvid Lapartijen i Sebastijan Kou, koji su obojica bili kandidati na izborima za predsednika MOK-a.

Ipak, predlog nije naišao na odobrenje kod Međunarodne biatlonske unije.

"Da su ti sportovi zaista toliko popularni, već bi bili deo Letnjih igara, a nisu", izjavio je američki sekretar Maks Kob za agenciju Asošijeted pres.

"Niko nije pomislio "Sjajna ideja". Svi smo se samo češali po glavi“, dodao je Kob u Lozani, naglasivši da bi svako proširenje Zimskih igara trebalo da dolazi "iz porodice snežnih i ledenih sportova".

(Beta)