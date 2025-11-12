Slušaj vest

Organizatori Olimpijskih igara u Los Anđelesu najavili su danas da će već prvog dana takmičenja, 15. jula 2028. godine, biti održane ženske finalne trke, među kojima i finale na 100 metara u atletici. Istog dana planiran je i "Super subota", sa ukupno 26 finala u različitim disciplinama.

Olimpijske igre Pariz Nikola Jokić Bogdan Bogdanović Foto: Dado Đilas

Olimpijske igre 2028. godine okupiće 11.200 sportista u 51 sportu, a trajaće od 14. do 30. jula, kada će biti održane ceremonije otvaranja i zatvaranja. Ovo izdanje Igara biće upamćene i po istorijskom iskoraku ka ravnopravnosti polova, prvi put će učestvovati najmanje isti broj žena i muškaraca.

Prvi takmičarski dan biće u znaku žena, sa rekordnim brojem ženskih finala u jednom danu. Program će početi triatlonom, a vrhunac će biti finale na 100 metara, koje će se trčati od kvalifikacija do završne trke u istom danu.

Janet Evans, predsednica Komisije sportista LA28, izjavila je da su sportistkinje pozitivno reagovale na ovakav format.

"Kada smo im predstavili plan, bile su oduševljene. Rekle su: "Samo nas obavestite na vreme i treniraćemo tako da budemo spremne za tri trke u jednom danu", dodala je ona.

Svetska šampionka i osvajačica olimpijske medalje Šakari Ričardson ocenila je da "dolazi vreme atletike" i da će "put do LA28 biti poseban, naročito za ženski sprint".

"Talent, energija i takmičarski duh će zasijati, već od prvog dana Igara u Los Anđelesu", dodala je Amerikanka, osvajačica zlata u štafeti 4x100 metara i srebra na 100 metara u Parizu prošle godine.

Predsednik Svetske atletike Sebastijan Kou ocenio je odluku kao "istovremeno inovativnu i u duhu tradicije".

Još jedna novina biće "Super subota", 29. jula, kada će se održati čak 26 finala u 23 sporta, od maratona, košarke i fudbala, do biciklizma na pisti, golfa, plivanja i stonog tenisa.

Plivačka takmičenja, koja se tradicionalno održavaju u prvoj nedelji Igara, ovog puta biće pomerena u drugu nedelju, na stadion Sofi u Inglevudu, dok će se atletske discipline održavati tokom čitavih Igara, sa muškim maratonom zakazanim za 30. jul.

"Pomeranjem plivanja u drugu nedelju omogućićemo prisustvo 38.000 gledalaca. Sjajno je imati toliko ljudi koji prate moj omiljeni sport", rekla je Evans, nekadašnja plivačica i osvajačica četiri zlatne olimpijske medalje (1988–1992).

Ova promena omogućiće i većem broju plivača da učestvuju u ceremoniji otvaranja, bez brige o kvalifikacijama narednog dana, dok će poslednji olimpijski šampion biti proglašen upravo u plivanju, neposredno pre ceremonije zatvaranja.

Planirane su i večernje sesije kako bi se izbegla vrućina kalifornijskog leta, među njima i konjičke discipline u Santa Aniti.

Organizatori su najavili da će oko 14 miliona ulaznica biti pušteno u prodaju naredne godine. Proces rezervacija počinje u januaru, dok će cene i datumi početka prodaje biti objavljeni kasnije. Šefica sportskog sektora LA28 Šana Ferguson istakla je da neće biti "dinamičkog određivanja cena", odnosno skupljih karata za popularnije sportove.

