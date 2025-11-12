Radnički su na večerašnjem meču do pobede predvodili Vladimir Gajović sa 15, Mladen Bojović sa 14, Davide Kovač sa 13, Ivan Kostić sa 12 i Dušan Lopar sa 11 poena
KRAGUJEVČANI NA KORAK OD ELITE: Odbojkaši Radničkog se plasirali u poslednje kolo kvalifikacija za LŠ
Odbojkaši Radničkog plasirali su se večeras u poslednje, treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanš meču na svom terenu u Kragujevcu pobedili Hartberg 3:0 (25:23, 25:14, 25:18).
U prvoj utakmici, odigranoj u Austriji, Radnički doo je savladao Hartberg sa 3:2.
Odbojkaši Foto: OSSRB, Screenshot, Instagram
Radnički su na večerašnjem meču do pobede predvodili Vladimir Gajović sa 15, Mladen Bojović sa 14, Davide Kovač sa 13, Ivan Kostić sa 12 i Dušan Lopar sa 11 poena.
U gostujućem timu su se izdvojili Rihard Hensel sa 11 i Hampus Ekstrand sa 10 poena.
Radnički će u poslednjem, trećem kolu kvalifikacija igrati protiv pobednika dvomeča između rumunskog Dinama iz Bukurešta i slovenačkog ACH Voleja iz Ljubljane.
