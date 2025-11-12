Odbojkaši Karađorđa pobedili su na svom terenu u Topoli Krku 3:2 (21:25, 25:22, 25:19, 19:25, 15:4), u prvoj utakmici prvog kola Kupa izazivača.
Ostali sportovi
KUP IZAZIVAČA: Odbojkaši Karađorđa pobedili Krku u prvom meču prvog kola
Slušaj vest
Karađorđe su do pobede predvodili Nemanja Radović sa 21, Nikola Pavlović sa 20, Lazar Marinović sa 19, Aleksandar Gmitrović sa 18 i Jovan Perović sa 17 poena.
Kod Krke bolji od ostalih bili su Luka Lindič sa 21 i Miiha Bregar sa 17 poena.
Krka će u revanš meču, ugostiti Karađorđe u dvorani Marof u Novom Mestu, u sredu, 19. novembra od 20.00 časova.
Ukoliko eliminiše Krku, Karađorđe će u šesnaestini finala Kupa izazivača igrati protiv ukrajinskog Horodoka.
(Beta)
Reaguj
Komentariši