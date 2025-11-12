Slušaj vest

Karađorđe su do pobede predvodili Nemanja Radović sa 21, Nikola Pavlović sa 20, Lazar Marinović sa 19, Aleksandar Gmitrović sa 18 i Jovan Perović sa 17 poena.

Kod Krke bolji od ostalih bili su Luka Lindič sa 21 i Miiha Bregar sa 17 poena.

Krka će u revanš meču, ugostiti Karađorđe u dvorani Marof u Novom Mestu, u sredu, 19. novembra od 20.00 časova.

Ukoliko eliminiše Krku, Karađorđe će u šesnaestini finala Kupa izazivača igrati protiv ukrajinskog Horodoka.

(Beta)

