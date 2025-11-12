Slušaj vest

Zvezdu su do pobede predvodili Aleksandar Bošnjak i Nikola Petrović sa po 23 i Andrej Rudić sa 21 poenom.

Kod Ribole su se izdvojili Vilijam Anderson sa 19 i Ivo Mustapić i Nikola Jureta sa po 17 poena.

Revanš utakmica se igra u Beogradu u četvrtak, 20. novembra od 19 časova.

Crvena zvezda će u šesnaestini finala Kupa izazivača 2026, ukoliko eliminiše Ribolu, igrati protiv pobednika dvomeča između španskog Manakora i hrvatske Mladosti iz Zagreba.

(Beta)

