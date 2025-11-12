U narednom kolu, Radnički će gostovati Vašašu, dok će Olimpijakos gostovati Mladosti
lLIGA ŠAMPIONA
KRAGUJEVČANI POTOPLJENI U SVOM BAZENU: Vaterpolisti Radničkog poraženi od Olimpijakosa u LŠ
Slušaj vest
Vaterpolisti Radničkog poraženi su večeras kao domaćini u Kragujevcu od Olimpijakosa 12:13 (1:3, 3:3, 6:4, 2:3), u trećem kolu Grupe A Lige šampiona.
VK Novi Beograd Foto: VK Novi Beograd, Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Kod Radničkog, po dva gola postigli su Strahinja Rašović, Nikola Dedović, Andrija Prlainović, Boris Vapenski i Angelos Vlahopulos, a po jednom u listu strelaca su se upisali Nikola Murišić i Duško Pijetlović.
Olimpijakos je do pobede predvodio Gergo Zalanaki sa pet pogodaka.
Radnički je treći sa jednom pobedom i tri poraza, a Olimpijakos je na prvom mestu sa sve tri pobede.
U narednom kolu, Radnički će gostovati Vašašu, dok će Olimpijakos gostovati Mladosti.
Reaguj
Komentariši