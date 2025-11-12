Slušaj vest

Vaterpolisti Radničkog poraženi su večeras kao domaćini u Kragujevcu od Olimpijakosa 12:13 (1:3, 3:3, 6:4, 2:3), u trećem kolu Grupe A Lige šampiona.

Kod Radničkog, po dva gola postigli su Strahinja Rašović, Nikola Dedović, Andrija Prlainović, Boris Vapenski i Angelos Vlahopulos, a po jednom u listu strelaca su se upisali Nikola Murišić i Duško Pijetlović.

Olimpijakos je do pobede predvodio Gergo Zalanaki sa pet pogodaka.

Radnički je treći sa jednom pobedom i tri poraza, a Olimpijakos je na prvom mestu sa sve tri pobede.

U narednom kolu, Radnički će gostovati Vašašu, dok će Olimpijakos gostovati Mladosti.