Snouborderka Šarka Pančohova preživela je pravu životnu dramu. Život joj je visio o koncu.

Šarka Pančohova, svetska vicešampionka iz Češke, imala je mnogo sreće. Tokom jednog spusta u Japanu umalo je izgubila život.

Šarka Pančohova češka snouborderka
Šarka Pančohova češka snouborderka Foto: Deml Ondřej / ČTK / Profimedia

Život visio o koncu  

Šarka Pančohova, žena koja je učestvovala na olimpijskim igrama, bila je zarobljena u snežnoj lavini tokom snimanja, na jednoj strmoj planini u Japanu. Pitanje je da li bi ostala u životu, da joj ostali članovi tima nisu pomogli na vreme.

Snimak je bukvalno jeziv. Šarka Pančohova (35) skijala se niz japanske staze, gde je snimala atraktivne kadrove za snoubord emisiju "Natural Selection Tour". Ali malo je nedostajalo da se atraktivni snimak pretvori u tragediju.

Borba za život snouborderke 

Na snimku se vidi kako Čehinju izvlače iz debelog sloja snega. Tridesetpetogodišnja snouborderka je bila zatrpana ispod njega tri minuta.

- Snežne lavine su ozbiljne! Sada drugačije gledam na planinu i drugačije planiram svoje spustove. Ključno je imati tim koji razume bezbednost u slučaju lavina. Svaki minut činio mi se tako dugim, kao večnost - izjavila je Šarka Pančohova.

Čehinja je opisala životnu dramu kada ju je poklopio sneg.

- Pokušala sam da smirim puls i sačuvam kiseonik. Znala sam da imam tim profesionalaca iza sebe i znala sam da će me uskoro spasiti. Nisam bila baš duboko u snegu i uspela sam da napravim rupu da dišem. Ali nisam mogla da se pomerim. Timu je trebalo oko tri minuta da me stigne. Nisu mogli samo da se spuste do mene jer sam mogla biti zakopana još dublje - izjavila je Šarka Pančohova i dodala:

Šarka Pančohova Foto: Printskrin/Instagram

Da nije bilo ekipe...  

- Ne mogu vam reći koliko je važno imati ekipu koja je obučena o bezbednosti u lavinama. Sada drugačije gledam na planine i sve planiram drugačije. Ne idite sami. Razgovarajte sa prijateljima o tome i uvek razmislite, šta ako...

Čehinja nije prva adrenalinska sportiskinja koja je imala slično iskustvo u planinama. Elis Saugstad imala je veliku sreću. Američku profesionalnu frirajd skijašicu odnela je lavina 2012. godine. Izbegla je smrt samo zahvaljujući posebnom lavinskim rancu sa vazdušnim jastukom. Još tri osobe koje je lavina odnela nisu imale te sreće i poginule su.

Šarka Pančohova snouborderka iz Češke
Šarka Pančohova snouborderka iz Češke Foto: Printskrin/Instagram

Sijaset nesreća sa smrtinim ishodom  

Nemački skijaš i snouborder Marijan Fajt takođe je preživeo lavinu. Međutim, nije prošao nepovređen, izgubivši nogu u nesreći, ali se uprkos tome vratio u planine i nastavio da se bavi snoubordom i skijanjem sa protezom.

Međutim, ovog leta Laura Dalmajer nije imala te sreće. Bivša nemačka biatlonka nije preživela nesreću na pakistanskom vrhu Laila u planinama Karakorum. Odron kamenja koštao ju je života.

