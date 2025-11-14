Slušaj vest

Vajt smatra da je bogatstvo do kojeg su došle dve možda i najveće zvezde UFC-a umanjilo njihovu želju a borbom.

- Novac sve uništava. Kada se previše novca uključi u borilački posao... Ako pogledate Konora, on je zaradio mnogo novca i to je bilo to. Zatim je Habib zaradio gomilu novca, i to je to - rekao je Vajt.

Konor Mekgregor Foto: Stacy Revere / Getty images / Profimedia, EPA/Peter Powell, EPA/Armando Adorizo

Prvi čovek najpopularnije MMA organizacije je istakao da je smrt oca dodatno ubrzala odlazak Nurmagomedova u penziju.

- Imali smo muslimanskog svetskog prvaka, ali problem je bio što je otišao na turneju po muslimanskim zemljama. Posetio je Saudijsku Arabiju, Abu Dabi, Katar i tamo su ga obasipali novcem. Zaradio je toliko novca da više nije morao da se bori. Njegov otac je preminuo, što mislim da je imalo puno veze s tim da više ne želi da se bori.

habib.jpg
Kejt Skot i Habib Nurmagomedov
mekgregor.jpg
Vladimir Putin i Konor Mekgregor

Bonus video:

Putin Konor Mekgregor rukovanje Izvor: Youtube/TheMacLife