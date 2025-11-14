Slušaj vest

Jovan Cvetanović iz Loznice novi je svetski šampion u džiju-džici, u kategoriji U21, borbe, do 69 kilograma, pošto je na Svetskom prvenstvu u Bangkoku osvojio najsjajnije odličje. U veoma jakoj konkurenciji među 18 takmičara on je bio najbolji i zasluženo Loznici i Srbiji doneo zlatnu medalju. Cvetanović je do odličja i finala pobeđivao protivnike iz Kazahstana, Tajlanda, Crne Gore i Grčke, a onda u velikom finalu savladao predstavnika Francuske i osvojio svetski tron.

Ovom mladom sportisti, članu lozničke Akademije borilačkih sportova, ovo nije prva medalja sa svetske smotre džiju-džicu boraca. On se i sa lanjskog Svetskog prvenstva u džiju-džici na Kritu, vratio sa medaljom, tada je bio bronzani u borbama takmičara mlađih od 18 godina, do 69 kilograma, pobedivši pet protivnika. Iz Jovanovog kluba ističu da su ‘’ove godine pokorili svet’’ kao i da se u ‘’Loznici rađaju šampioni’’.

Foto: T. Ilić

Povodom osvajanja zlata Cvetanoviću je na velikom uspehu čestitala gradonačelnica Loznice Dragana Lukić koja je, pored ostalog, rekla da je njegov uspeh ‘’rezultat izuzetnog talenta, upornosti i posvećenog rada, ali i dokaz da se uz disciplinu i veru u sebe mogu osvojiti najviši sportski vrhovi’’ kao i da su njegovi sugrađani ponosni što je jedan mladi Lozničanin ‘’trudom i borbenim duhom ponovo proslavio naš grad i Srbiju na svetskoj sceni’’.

Inače, Cvetanović je pretprošle godine bio proglašen za najboljeg mladog sportistu Loznice.

