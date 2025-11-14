Slušaj vest

Ovu informaciju su preneli engleski mediji.

Tridesettrogodišnji Novozelanđanin bio je pozitivan na testu sprovedenom 26. oktobra, na dan meča protiv Fabija Vordlija, prenosi "The Sun".

Testiranje je obavila antidoping organizacija VADA dan ranije, 25. oktobra.

"BBC" je preneo da je Džozef Parker bio pozitivan na "rekreativnu" drogu, a ne na supstancu koja poboljšava performanse.

Parker bi mogao da dobije zabranu takmičenja u trajanju od dve godine, ali kazna prema okolnostima može biti smanjena i na tri meseca. O eventualnoj suspenziji odlučivaće britanska antidoping agencija UKAD i Bokserski kontrolni odbor Velike Britanije (BBBC).

Ipak, UKAD nije sproveo ovo testiranje i moraće da pokrene sopstvenu istragu. Promoterska kuća Kvinzberi (Queensberry) obaveštena je o pozitivnom testu.

Podsećanja radi, bokser Liam Kameron suspendovan je 2019. na četiri godine zbog prisustva benzilekgonina, metabolita kokaina, dok je 2024. ragbi igrač Adam Rasling dobio tromesečnu kaznu zbog kokaina i MDMA, nakon promene pravila.

Parker je porazom od Vordlija u O2 Areni propustio priliku da se približi meču za ujedinjene titule protiv Oleksandra Usika.

Bivši svetski šampion titulu je držao od 2016. do 2018. godine, a izgubio ju je od Entonija Džošue u Kardifu.

