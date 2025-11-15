Slušaj vest

U poslednjoj disciplini olimpijskog programa, gađanju malokalibarskim sportskim pištoljem za dame, Jovana Todorović zauzela je 42. mesto, dok je juniorka Nađa Martinović završila takmičenje na 82. poziciji. Todorovićeva je u brzoj paljbi postigla 289 krugova, dva više nego u preciznoj paljbi, što je ukupno dalo 576 krugova i zadržalo je plasman blizu 41. mesta sa prvog dana.

Pored Todorovićeve i Martinović, Srbiju su predstavljali i olimpijski šampioni Zorana Arunović i Damir Mikec, kao i junior Uroš Gajić vazdušnim pištoljem.

- Zorana Arunović i Damir Mikec zauzeli su deseto mesto u miks paru, a malo im je nedostajalo da se plasiraju u borbu za medalje. Uroš Gajić je, s obzirom na godine i iskustvo, postigao vrlo dobar rezultat i pokazao napredak. Jovana Todorović ostvarila je rezultate u okviru svog proseka, dok se Nađa Martinović još uvek privikava na seniorsku konkurenciju, ali njen debi predstavlja podstrek za dalje napredovanje. Ostali mladi strelci takođe mogu očekivati šansu u seniorskoj reprezentaciji ukoliko se istaknu u juniorskoj konkurenciji - izjavila je šefica stručnog štaba i selektor za pištolj Jasna Šekarić.

Šekarić je naglasila da su evropski strelci u Kairu imali težak zadatak zbog jake konkurencije azijskih takmičara, koji su dominirali u svim disciplinama pištoljem, dok evropski predstavnici retko ulaze u finale i nijedan nije osvojio medalju.

- Rezultati i medalje na evropskim takmičenjima pokazuju da imamo perspektivnu generaciju strelaca, ali pred nama je još mnogo rada kako bi u potpunosti razvili svoj potencijal - zaključila je Šekarić.

