Vaterpolisti Novog Beograda u subotu od 16 časova i 30 minuta na bazenu SC “11. april” dočekuju ekipu Šapca.

Biće to derbi šestog kola regionalne Premijer lige s obzirom da su Novobeograđani lideri na tabeli sa 13 bodova, dok Šabac zauzima drugo mesto sa samo bodom manje.

Šef stručnog štaba Novog Beograda Petar Radanović nema dilemu da njegov tim očekuje izuzetno teška utakmica.

“Šabac je ekipa koja je u naletu. U veoma dobroj su formi o čemu svedoči i njihova partija protiv Savone, gde su tri četvrtine odigrali na vrhunskom nivou i imali vođstvo od 11:8, ali su posle toga pali. Nakon te utakmice su na svom bazenu savladali Jadran iz Herceg Novog, a u četvrtak su u Evro kupu pobedili Špandau čime su još jednom pokazali svoj kvalitet”, konstatovao je Radanović.

Novi Beograd će Šapčane dočekati u ne baš sjajnom rasploženju nakon drugog poraza u Ligi šampiona i to od Jadrana iz Herceg Novog.

“Nismo uspeli u tom meču da zadržimo visok nivo igre koji smo imali u nekim prethodnim utakmicama. Ipak, nadam se da ćemo uspeti da skupimo snage, da pre svega mentalno budemo spremni za ovaj duel i da ostvarimo novu pobedu u regionalnom takmičenju”, zaključio je Radanović.

U ostalim mečevima šestog kola Premijer lige sastaju se: Jadran HN – Primorac, Radnički – Crvena zvezda i Budućnost – Partizan.