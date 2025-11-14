Slušaj vest

"Nismo uspeli u tom meču (domaći poraz od Jadrana iz Herceg Novog u Ligi šampiona - 11:12) da zadržimo visok nivo igre koji smo imali u nekim prethodnim utakmicama. Ipak, nadam se da ćemo uspeti da skupimo snage, da pre svega mentalno budemo spremni za ovaj duel i da ostvarimo novu pobedu u regionalnom takmičenju", rekao je Radanović, preneo je klub.

Vaterpolisti Novog Beograda dočekaće u subotu u bazenu "11. april" ekipu Šapca, u utakmici šestog kola Regionalne lige.

Novi Beograd vodi na tabeli Regionalne lige sa 13 bodova, dok je Šabac drugi sa bodom manje.

Radanović je dodao da je Šabac u poslednjih nekoliko mečeva pokazao da je u dobroj formi.

"U veoma dobroj su formi o čemu svedoči i njihova partija protiv Savone (12:17), gde su tri četvrtine odigrali na vrhunskom nivou i imali vođstvo od 11:8, ali su posle toga pali. Nakon te utakmice su na svom bazenu savladali Jadran iz Herceg Novog (12:10), a u četvrtak su u Evro kupu pobedili Špandau (11:8) čime su još jednom pokazali svoj kvalitet", rekao je Radanović.

Utakmica između Novog Beograda i Šapca na programu je u subotu od 16.30.

U ostalim utakmicama šestog kola Regionale lige sastaju se Jadran Herceg Novi - Primorac (subota, 20.00), Radnički - Crvena zvezda (subota, 20.30), dok u nedelju od 18.00 u Podgorici igraju Budućnost i Partizan.

(Beta)