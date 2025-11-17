Slušaj vest

Aktuelna sezona Formule 1 brzo će pasti u zaborav što se tiče Ferarija.

Luis Hamilton u Ferariju Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP / Profimedia, Cristopher Ponso/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Ekipa iz Maranela ima loš učinak, a navijači "crnog konja" sve su nezadovoljniji učinkom Luisa Hamiltona, koji je trebao da predstavlja veliko pojačanje. Zato su sve glasnije kritike na račun bivšeg šampiona.

Njima se pridružio Ralf Šumaher, brat Mihaela Šumahera.

Šumaher je u jednom podkastu bio direktan.

"Osim činjenice da pravi puno grešaka, njegova brzina je samo ok, ali ne i bolja. I sad vidim mladog Birmana kako pravi čuda u Hasu. Košta samo delić onoga što Hamilton zarađuje. Ne znam tačno koliko, ali ljudi pričaju o visokim dvocifrenim iznosima, dobro preko 60 miliona godišnje. Verujem da Elkan to više ne može da opravda. Njegova odluka je bila da ide dalje od postojećeg ugovora."

Birman je već godinama deo Ferarijeve akademije i ove godine ostvaruje fantastične rezultate za Has. Nedavno je u Meksiko Sitiju ostvario plasman karijere, pošto je završio kao četvrti. U Brazilu je bio šesti.

"Radije bih doveo Birmana, mladog, svežeg vozača koji gura brend napred i s kojim možemo da gradimo nešto. To bi se, naravno, moglo desiti", završio je Ralf Šumaher.

