Ugovor su u Aleksandrovcu potpisali Savez sportova opštine Aleksandrovac (predsednik Vladica Pribanović), Opštinski sportski savez Ćićevac (predsednik Saša Mitić), Sportski savez Trstenik (predsednik Vladimir Savić) i Sportski savez grada Kruševca (predsednik Saša Stojanović), a sve uz podršku Sportskog saveza Srbije kao krovne institucije. Ovim ugovorom pomenuti sportski savezi će efikasnije razmenjivati iskustva, stručni kadar i tehničke resurse, zajednički će organizovati sportske događaje i manifestacije, zajednički će još bolje promovisati zdrave stilove života, ali i pisati projekte ka lokalnim samoupravama i drugim institucijama.

Foto: SSS

Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković pozdravio je ovu ideju, sa željom da se na ovakav način komšijske lokalne samouprave bolje pomažu i dopunju i u ostalim krajevima u Srbiji:

- Kolege iz Aleksandrovca Trstenika, Ćićevca i Kruševca realizovali su ono o čemu smo mnogo puta govorili, da teritorijalni sportski savezi na ovaj način mogu da se udružuju i budu snažniiji, nastupaju zajednički i pomažu se u svakodnevnim aktivnostima, kako bi unapredili sistem sporta u svom regionu. Pričali smo o dobrim idejama, evo jedne za koju smatram da može u budućnosti da donese mnogo benefita sportistima i rekreativcima u ovim lokalnim samoupravama. Sportski savez Srbije podržaće uvek svoje kolege koji su spremni za nove izazove. Nadam se da će nakon ovog formalnog potpisivanja ugovora prionuti na posao i biti dobar primer svima ostalima. Širom Srbije u sportskim savezima rade vredni ljudi, pa ne sumnjam da ćemo u narednom periodu videti nove ideje i pozitivne rezultate njihovog rada u javnosti, a Sportski savez Srbije će biti tu da podrži prave vrednosti i pomogne svojim članicama. Želim puno sreće svima u zajedničkom radu – istakao je Marinković.

Foto: SSS

Predsednica opštine Aleksandrovac Jelena Paunović pozdravila je ovakvu ideju o udruživanju:

- Drago mi je da danas možemo da ugostimo ljude iz sporta i to lepim povodom. Savez sportova opštine Aleksandrovac uz saradnike iz Trstenika, Ćićevca i Kruševca zajednički će organizovati i stvarati zanimljive projekte koji će verujem doprineti razvoju sporta, ali i promociji zdravog načina života. Svaka lokalna samouprava ima nešto da ponudi, svaka ima nešto čime se ponosi, a verujem da u sportu svako od nas može da pomogne svog suseda, ali i da ugosti i zatraži pomoć. Verujem da jedni od drugih možemo mnogo da naučimo, a svakako da zajedno možemo biti samo jači. Nadam se da je današnji potpis početak uspešne saradnje koja će trajati mnogo godina – istakla je predsednica opštine Aleksandrovac.

Sama inicijativa potekla je iz Sportskog saveza grada Kruševca, uobličena je zajedničkim dogovorom četiri teritorijalna sportska saveza, a potpisana je na neodređeni vremenski period. Na samom sastanku potpisnika ovog ugovora, ali i njihovih saradnika, već se poveo razgovor o prvim koracima – o edukaciji sportskih stručnjaka, o pisanju projekata i poboljšanju uslova za bavljenje sportom.