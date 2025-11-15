Slušaj vest

Inače brazilsku lepoticu i MMA bombu internet obožava zbog savršenog izgleda, ali ono što je sada pokazala na Instagramu ostavilo je sve bez teksta.

U objavi pored bazena, u leopard bikiniju, pokazala je zadnjicu prekrivenu tamnim tragovima. 

Polijana Vijana Foto: PrintscreenInstagram

Polijana, poznata po ubitačnom osmehu i još opasnijem stavu u oktagonu, objasnila je da su brutalni tragovi posledica žestokog sparinga i rvanja. 

"Ako ovako izgleda posle treninga, ne želim da znam kako izgleda njen protivnik" - napisao je jedan pratilac.

Brazilka, inače jedna od najatraktivnijih UFC zvezda, ponovo je dokazala da nije samo lice i telo već prava ratnica, spremna da na sebi nosi sve posledice napornih priprema.

Zgodna brineta pre nekoliko godina dospela je u žižu javnosti nakon što je u odbrani pretukla napadača koji je, nesvestan na koga se namerio, prošao veoma loše u ovom okršaju.

Ne propustiteOstali sportoviSRPSKI MMA BORAC SE OGLASIO POSLE BRUTALNOG NOKAUTA! Oduševio je planetu novom pobedom, pa u Americi pričao o Srbiji - njegove reči će bas oduševiti!
profimedia-1051290701.jpg
Ostali sportoviNIJE NI SLUTIO KAKVA GA SUDBINA ČEKA: Lopov prišao LEPOTICI na ulici, pokušao da je POKRADE, a ona ga UNAKAZILA BATINAMA! (FOTO)
screenshot-20240130-123201.jpg
Ostali sportoviOVU MAČKICU ŠETAO JE JEDAN OD NAJBOLJIH MMA BORACA IZ KOMŠILUKA: Zvali su ih Lepotica i Zver! A, raskinuli su zbog jedne stvari
tita.jpg
Ostali sportoviSTRAVIČNO! OVOG NEMA NI U NAJGORIM HOROR FILMOVIMA! Poznati MMA borac napao drugog borca mačetom, pa pokušao da ga zgazi kolima! Isplivali uznemirujući detalji!
kurirnajnovijavestnovo

Jeziva ispovest MMA borca Marka Bojkovića Izvor: Kurir televizija