Inače brazilsku lepoticu i MMA bombu internet obožava zbog savršenog izgleda, ali ono što je sada pokazala na Instagramu ostavilo je sve bez teksta.

U objavi pored bazena, u leopard bikiniju, pokazala je zadnjicu prekrivenu tamnim tragovima.

Polijana, poznata po ubitačnom osmehu i još opasnijem stavu u oktagonu, objasnila je da su brutalni tragovi posledica žestokog sparinga i rvanja.

"Ako ovako izgleda posle treninga, ne želim da znam kako izgleda njen protivnik" - napisao je jedan pratilac.

Brazilka, inače jedna od najatraktivnijih UFC zvezda, ponovo je dokazala da nije samo lice i telo već prava ratnica, spremna da na sebi nosi sve posledice napornih priprema.