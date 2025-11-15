"ŠTA TI SE TO DOGODILO"?! Najseksepilnija MMA borkinja šokirala svet fotografijama, fanovi u šoku...evo šta stoji iza jezivih modrica! (FOTO)
Inače brazilsku lepoticu i MMA bombu internet obožava zbog savršenog izgleda, ali ono što je sada pokazala na Instagramu ostavilo je sve bez teksta.
U objavi pored bazena, u leopard bikiniju, pokazala je zadnjicu prekrivenu tamnim tragovima.
Polijana, poznata po ubitačnom osmehu i još opasnijem stavu u oktagonu, objasnila je da su brutalni tragovi posledica žestokog sparinga i rvanja.
"Ako ovako izgleda posle treninga, ne želim da znam kako izgleda njen protivnik" - napisao je jedan pratilac.
Brazilka, inače jedna od najatraktivnijih UFC zvezda, ponovo je dokazala da nije samo lice i telo već prava ratnica, spremna da na sebi nosi sve posledice napornih priprema.
Zgodna brineta pre nekoliko godina dospela je u žižu javnosti nakon što je u odbrani pretukla napadača koji je, nesvestan na koga se namerio, prošao veoma loše u ovom okršaju.