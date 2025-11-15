Slušaj vest

Francuski brzoklizač Timoti Lubino oborio je u prvoj trci Svetskog kupa u brzom klizanju, svetski rekord na 5.000 metara, na opšte iznenađenje publike i stručnjaka u američkom Solt Lejk Sitiju.

1/4 Vidi galeriju Svetski kup u brzom klizanju Foto: Orange Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lubino (29) je ovu distancu otklizao za šest minuta i 23 stotinke, popravivši svetski rekord za sekund i po, a svoj najbolji rezultat za čak sedam sekundi.

Staza u Solt Lejk Sitiju smatra se najbržom na svetu, ali niko nije očekivao da će se Lubino umešati u borbu za visok plasman, a kamoli da će biti prvi.

O svetskom rekordu verovatno ni on sam nije ni sanjao, jer je do sada zabeležio samo dve prošlosezonske pobede na ovom takmičenju, obe u takozvanom grupnom startu, u kojem taktika igra mnogo veću ulogu od brzine i snage.

Lubino je u dosadašnjoj karijeri znatno više pažnje posvećivao trkama na rolerima (inline speed skating), a tek 2023. je počeo ozbiljno da trenira i na ledu.

Činilo se međutim da je prekasno promenio sport, mada je upornošću uspevao da se izbori za mesto u reprezentaciji Francuske, kao i za osrednje rezultate na evropskom nivou.

Da stvar bude još crnja Lubino je leta 2024. pretrpeo tešku povredu kada ga je sa bicikla oborio kamion u rodnom gradu, ali je uspeo da se oporavi i spremi za sezonu 2024/25.

Njegovi treneri su objavili da je toliko trenirao pokušavajući da vrati formu, da je u januaru 2025. morao da prekine sa pripemama jer je preterao sa naporima.

Koliko je današnji svetski rekord iznenadio i njega govori činjenica da je puna dva minuta na kraju klizao u krug po stazi ;vrišteći od sreće.

U ostalim disciplinama prvog dana Svetskog kupa, Holanđanka Juta Lirdam je pobedila svoju glavnu suparnicu i zemljakinju Femke Kok na stazi dužine 1.000 metara, Džordan Štolc bio je ubedljiv na istoj distanci u muškoj konkurenciji, dok je na 3.000 metara prva bila Holanđanka Džoj Bune, ispred favorizovane Norvežane Ragne Viklund.

Takmičenje se nastavlja u subotu i nedelju kasno uveče, a prenosi su besplatni na Youtube kanalu svetske brzoklizačke unije (ISU).