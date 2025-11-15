Slušaj vest

U ekipi Radničkog najefikasniji sa po tri gola bili su Sava Ranđelović i Andrija Prlainović.

U Zvezdi je najefikasniji sa tri gola bio Marko Petković, dok je dva postigao Aleksandar Radanović.

Radnički je drugi na tabeli sa 13 bodova, koliko ima i Novi Beograd, a Zvezda zauzima šesto mesto sa šest bodova. Prvi je Šabac sa 15 bodova.

U sledećem kolu Radnički će dočekati Partizan, a Zvezda će biti domaćin Jadranu iz Herceg Novog.

(Beta)