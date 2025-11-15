Vaterpolisti Radničkog pobedili su na svom terenu u Kragujevcu Crvenu zvezdu 10:8 (13, 4:2, 3:1, 2:2), u utakmici šestog kola regionalne Premijer lige.
Ostali sportovi
ZVEZDA POTOPLJENA U KRAGUJEVCU: Radnički slavio u regionalnoj Premijer ligi
Slušaj vest
U ekipi Radničkog najefikasniji sa po tri gola bili su Sava Ranđelović i Andrija Prlainović.
U Zvezdi je najefikasniji sa tri gola bio Marko Petković, dok je dva postigao Aleksandar Radanović.
Radnički je drugi na tabeli sa 13 bodova, koliko ima i Novi Beograd, a Zvezda zauzima šesto mesto sa šest bodova. Prvi je Šabac sa 15 bodova.
U sledećem kolu Radnički će dočekati Partizan, a Zvezda će biti domaćin Jadranu iz Herceg Novog.
(Beta)
Reaguj
Komentariši