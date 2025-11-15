Slušaj vest

Ispred prostorija lozničke Akademije borilačkih sportova (ABS), čiji je on član, okupili su se njegova porodica, drugovi, prijatelji i sportisti da dočekaju momka koji se sa prvenstva u Bangkoku vratio sa najsjajnijom medaljom.

Posle primanja mora čestitki i fotografisanja sa sugrađanima Cvetanović je rekao da još uvek nije svestan onoga što je postigao i trebaće mu nekoliko dana da se svi utisci slegnu.



- Uoči Svetskog prvenstva sam sebi zacrtao da želim da budem svetski šampion i time sam se vodio. Bilo je potrebno mnogo truda, odricanja, rada, i sve to se isplatilo. Na takmičenju je bilo sve kako treba i svakako da sam prezadovoljan. Najveća podrška bili su moja porodica i Grad Loznica koji je pomogao da odemo na Tajland. Do zlata sam pobeđivao takmičare iz Kazahstana, sa Tajlanda, Crne Gore, Grčke i u finalu je bio Francuz. Večerašnji doček mnogo mi znači, srce mi je prepuno emocija, ovo je nezaboravno. Drago mi je da su ljudi srećni zbog ovog rezultata – kazao je svetski šampion.



Kako je reko planovi su nova takmičenja i medalje, ‘’stajanja nema’’ i već od ponedeljka je opet u sali na treningu. Na dočeku je mladima savetovao da slede velike snove i imaju hrabrosti da ih ostvare.



Prezadovoljan je, sa neprekidnim osmehom na licu, i trener reprezentacije i osnivač Akademije borilačkih sportova Aleksandar Tomić. On se zahvalio na ‘’veličanstvenom i nezaboravnom dočeku’’ u Loznici.



- Veoma sam ponosan kao nacionalni trener i osnivač ABS što je naš član postao svetski šampion. Što smo klubu, Loznici i Srbiji doneli svetsko zlato. Ovome je prethodio mukotrpan rad poslednjih šest meseci, pripreme, analize, i sve je na kraju prošlo u najboljem redu. Osvajanje svetskog zlata je neopisiv osećaj i hvala svima koji su nas podržali da ovo ostvarimo. Već sutra nastavljamo takmičenja, a od ponedeljka kreću pripreme za nadmetanja koja nas čekaju dogodine – kazao je i istakao i rezultate još dva člana ABS, Veljko Sekulić osvojio je 7. mesto u disciplini bez kimona i 9. u disciplini kimona dok je Anastasija Grbić u svojoj kategoriji bila peta.



Podsetimo, Cvetanoviću je ovo druga medalja sa svetske smotre džiju-džicu boraca pošto se sa prošlogodišnjeg Svetskog prvenstva u džiju-džici na Kritu, vratio sa bronzom osvojenom u borbama takmičara mlađih od 18 godina, do 69 kilograma.

