Bo Nikal se na UFC 322 spektakularno vratio na pobednički kolosek. On je savladao Rodolfa Vieiru, i to brutalnim nokautom koji je publiku podigao na noge.

U trećoj rundi Vieira je krenuo u očajnički juriš, tražeći priliku za preokret, ali je Amerikanac ostao pribran i čitao svaki njegov potez.

Američki "Nindža" unakazio lice borcu iz UAE

A onda, trenutak koji će ući u "highlights" godine. Nikal je plasirao savršeni high-kick koji je pogodio direktno u glavu i trenut­no „ugasio svetla“ Vieiri, ostavljajući ga ukočenog na podu.

Pogledajte ovaj nokaut: