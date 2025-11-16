Slušaj vest

Bo Nikal se na UFC 322 spektakularno vratio na pobednički kolosek. On je savladao Rodolfa Vieiru, i to brutalnim nokautom koji je publiku podigao na noge.

U trećoj rundi Vieira je krenuo u očajnički juriš, tražeći priliku za preokret, ali je Amerikanac ostao pribran i čitao svaki njegov potez.

Američki "Nindža" unakazio lice borcu iz UAE Foto: Screenshot

A onda, trenutak koji će ući u "highlights" godine. Nikal je plasirao savršeni high-kick koji je pogodio direktno u glavu i trenut­no „ugasio svetla“ Vieiri, ostavljajući ga ukočenog na podu. 

Pogledajte ovaj nokaut:

