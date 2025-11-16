Kakav nokaut...
NOGA U GLAVU I NA SPAVANJE... BRUTALAN NOKAUT U UFC KAKAV SE RETKO VIĐA! Borac nije znao gde se nalazi, protivnik mu "ugasio svetla" - pogledajte ovaj udarac!
Bo Nikal se na UFC 322 spektakularno vratio na pobednički kolosek. On je savladao Rodolfa Vieiru, i to brutalnim nokautom koji je publiku podigao na noge.
U trećoj rundi Vieira je krenuo u očajnički juriš, tražeći priliku za preokret, ali je Amerikanac ostao pribran i čitao svaki njegov potez.
Američki "Nindža" unakazio lice borcu iz UAE Foto: Screenshot
A onda, trenutak koji će ući u "highlights" godine. Nikal je plasirao savršeni high-kick koji je pogodio direktno u glavu i trenutno „ugasio svetla“ Vieiri, ostavljajući ga ukočenog na podu.
