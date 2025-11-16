Slušaj vest

U subotu uveče u njujorškom Medison Skver Gardenu odigrao se pravi haos tokom pauze između borbi, kada je izbio žestok konflikt među članovima timova UFC boraca.

Na snimcima koji su preplavili društvene mreže jasno se vidi kako se Dilon Danis upustio u vatrenu raspravu sa članovima ekipe Islama Mahačeva, da bi se situacija ubrzo potpuno otela kontroli i prerasla u fizički sukob.

1/5 Vidi galeriju Islam Mahačev Foto: Imagn Images / ddp USA /Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia, Printskrin/Instagram

Nekoliko članova Mahačevog tima, među njima i UFC borac Magomed Zajnukov, viđeni su kako udaraju Danisa pored same ivice oktagona. U jednom trenutku, Zajnukov je zadao nekoliko udaraca u predelu glave dok je Danis pokušavao da smiri tenzije u okruženju.

Policija i obezbeđenje su odmah reagovali, ali uprkos njihovim naporima da zaustave incident, obračun je potrajao i konflikt se nastavio još nekoliko minuta.

Tek nakon gotovo pet minuta potpunog meteža, Danis i nekoliko članova Mahačevog tima odvojeni su od sukoba i odvedeni iza scene u unutrašnjost arene.