"Napredak postoji. Preciznost se poboljšava. Vratiću se u januaru", napisao je 36-godišnji skijaš, koji je početkom oktobra bio bolestan i zbog toga odustao od nastupa na veleslalomu otvaranja Svetskog kupa u Zeldenu (Austrija), kao i od slaloma u Leviju (Finska).

Hiršer, koga mnogi smatraju najboljim skijašem u istoriji zahvaljujući rekordnih osam velikih kristalnih globusa i 67 pobeda u Svetskom kupu, prošle zime je pokušao povratak na najviši nivo sa 35 godina, nakon petogodišnje pauze.

Međutim, posle samo tri trke u kojima je bio daleko od vrha, Austrijanac koji sada nastupa za Holandiju pokidao je prednji ukršteni ligament levog kolena tokom treninga, čime je završio sezonu i dodatno otvorio pitanje nastavka karijere.

U junu je saopštio da ipak želi da pokuša još jedan povratak u sezoni 2025/26, koju obeležavaju ZOI u Milanu i Kortini.