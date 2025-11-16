Slušaj vest

Predstavnik Brazila Lukas Broten pobednik je današnjeg slaloma u finskom Leviju, takmičenju u okviru Svetskog kupa.

On je do pobede stigao ukupnim rezultatom 1:50,72 minuta.

Broten je bio najbrži u obe trke i slavio je sa 0,31 sekundom ispred Francuza Klemena Noela. Treće mesto je zauzeo Finac Eduard Halberg sa 0,57 sekundi zaostatka za pobednikom.

Takmičenje u Svetskom kupu za skijaše nastavlja se narednog vikenda u austrijskom Gurglu.

