Ostali sportovi
DOMINACIJA! Broten pobednik slaloma u Leviju
Predstavnik Brazila Lukas Broten pobednik je današnjeg slaloma u finskom Leviju, takmičenju u okviru Svetskog kupa.
On je do pobede stigao ukupnim rezultatom 1:50,72 minuta.
Broten je bio najbrži u obe trke i slavio je sa 0,31 sekundom ispred Francuza Klemena Noela. Treće mesto je zauzeo Finac Eduard Halberg sa 0,57 sekundi zaostatka za pobednikom.
Takmičenje u Svetskom kupu za skijaše nastavlja se narednog vikenda u austrijskom Gurglu.
