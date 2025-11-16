Slušaj vest

Vozač Aprilije Italijan Marko Beceki trijumfovao je danas na Velikoj nagradi Valensije, poslednjoj trci sezone Moto GP šampionata, voženoj na stazi Rikardo Tormo.Beceki, koji je startovao sa pol pozicije, do pobede je stigao rezultatom 40:52,458 minuta.

Drugo mesto je zauzeo vozač Trekhausa Raul Fernandes sa 0,686 sekundi zaostatka, a treći je bio vozač Permatine Fabio di Đanantonio sa 3,765 sekundi zaostatka za pobednikom.

Dvostruki svetski šampion iz 2022. i 2023. godine Frančesko Banjaja (Dukati) odustao je već u prvom krugu, nakon što ga je Francuz Žoan Zarko izgurao sa staze. Vozač Honde kažnjen je zbog incidenta. To je Banjaji peto uzastopno odustajanje i sezonu završava kao petoplasirani u ukupnom poretku, iza Španca Pedra Akoste (KTM), koji je današnji GP okončao kao četvrti.

Svetski prvak iz 2021, Francuz Fabio Kvartararo (Jamaha), takođe je odustao posle pada četiri kruga pre cilja.

Sedmostruki šampion kraljevske klase Mark Markes (Dukati), povređen ali već od ranije osiguranog naslova, propustio je ovu poslednju trku sezone.