VATERPOLO
CRNO-BELI PALI U PODGORICI: Vaterpolisti Partizana na gostovanju poraženi od Budućnosti u Regionalnoj ligi
Vaterpolisti Partizana poraženi su večeras u Podgorici od ekipe Budućnosti sa 13:16 (5:3, 2:5, 4:5, 2:3), u utakmici šestog kola Regionalne lige. Najbolji učinak u ekipi Partizana imao je Vuk Anđelić sa četiri gola, dok je Luiđi Canepa postigao tri pogotka.
U ekipi Budućnosti bolji od ostalih je bio Reuel D'Souza sa pet golova, a David Stevović je upisao četiri pogotka.
Budućnost zauzima pretposlednje, sedmo mesto, sa tri boda, dok je Partizan ostao na poslednjoj poziciji bez bodova.
U narednom kolu Partizan dočekuje Radnički iz Kragujevca, a Budućnost gostuje Šapcu.
