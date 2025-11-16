Slušaj vest

Vaterpolisti Partizana poraženi su večeras u Podgorici od ekipe Budućnosti sa 13:16 (5:3, 2:5, 4:5, 2:3), u utakmici šestog kola Regionalne lige. Najbolji učinak u ekipi Partizana imao je Vuk Anđelić sa četiri gola, dok je Luiđi Canepa postigao tri pogotka.

 U ekipi Budućnosti bolji od ostalih je bio Reuel D'Souza sa pet golova, a David Stevović je upisao četiri pogotka.

Budućnost zauzima pretposlednje, sedmo mesto, sa tri boda, dok je Partizan ostao na poslednjoj poziciji bez bodova.

U narednom kolu Partizan dočekuje Radnički iz Kragujevca, a Budućnost gostuje Šapcu.

