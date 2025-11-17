Slušaj vest

Za srpski boks takmičarski i rezultatski prebogata 2025. ulazi u završnicu. Nakon niza velikih međunarodnih boks takmičenjima kojima je domaćin bila Srbija, kao i brojna učešća naših asova plamenite veštine širom sveta gde su ponosno branili boje naše zemlje, održan je i turnir koji je uvek bio ekskluzivitet, koji je sinonim tradicije i prestiža, turnir kojim se Srbija ponosi, turnir koji živi neprestano već 68. godina. Reč je o “Zlatnoj rukavici” koja je ove godine održana na Zlatiboru i koja je po prvi put u njenoj dugoj istoriji imala i takmičenje u kategorijama omladinaca i juniora uz uvek aktuelnu seniorsku.

Finalni mečevi prenošeni su u direktnom TV prenosu na TV Arena Fight.

Foto: BSS

Pod svodovima turističko rekreativnog kompleksa Zlatibor gde se od 14. do 16. novembra za naslov šampiona ovog turnira prebogate istorije borilo preko 100 takmičara vinuo se novi šampion naše “Zlatne rukavice”, takmičenja na koje je srpski boks veoma ponosan. Pobednik 68. izdanja ovog turnira je srpski boks reprezentativac Almir Memić u koji boksuje u kategoriji do 75kg. Poznat po nadimku “srpski Tajson”, 23-godišnji Memić je osvajanjem “Zlatne rukavice” 2025. na sjajan način zaokružio ovu sezonu u kojoj je osvojio i Balkan Open na Palama, debitovao na profi sceni i nanizao pet pobeda od isto toliko učešća u profi ringu. Sa samo 23 godine fantastični Memić ima iza sebe 60 mečeva (računajući i amaterske i profi), od toga 44 pobede od kojih 12 nokautom, kao i evropsku bronzu u konkurenciji seniora u olimpijskom boksu.

Foto: BSS

“Bila je ovo sjajna godina u kojoj sam mnogo toga prošao po prvi put i mnogo toga naučio. Poseban momenat za mene je bio ulazak u profi ring, pet sjajnih mečeva i pobeda na koje sam jako ponosan i koje su mi vetar u leđa za sve ono što mi sledi u narednom periodu. Priprema je kamen temeljac uspeha u bokserskom svetu i ja sve ove mečeve gledam kao na jednu vrstu pripreme da bi se došlo do puta koji vodi krajnjem cilju. Ne radi se samo o fizičkoj snazi, već i o svedočanstvu mentalne snage i strateškog planiranja. Svaki udarac, svaka kap znoja i svaka unca odlučnosti uložena u treninge je korak bliže postizanju veličine u ringu. Izazovi su brojni – suočavanje sa snažnim protivnikom, upravljanje tremom pre borbe i izvršavanje strategija pod ogromnim pritiskom” – objašnjava osvajač 68. “Zlatne rukavice” Memić.

Foto: BSS

Upravo u tim trenucima se stvaraju pravi šampioni, dok uče da iskoriste svoju unutrašnju snagu i kanališu svoj fokus poput laserskog zraka.

“Da iz svih tih momenata, oklonosti, iz svega što ti donese ulazak u ring koji je svaki put drugčiji i ima neku novu priču za tebe, sve to su lekcije koje te uče, koji su putokaz za neke naredne slične trenutke u kojima ćeš zahvaljujući onome što si već prošao u prošlosti naći rešenje koje ćeš primeniti i izaći kao šampion. Imam svoju viziju, svoj cilj i nastaviću vredno, korak po korak da idem ka tome, a najveći cilj od svega su mi Olimpijske igre u Los Anđelesu gde želim da Srbiji osvojim medalju” – zaključio je srpski boks as Almir Memić.

Za najbolju juniorku na Zlatiboru, na 68. “Zlatnoj rukavici” proglašena je Nataša Lukić, najbolji junior je Tarik Rašljanin.

Foto: BSS

Za najbolju tehničarku u konkurenciji juniorki proglašena je Zorica Miodragović, dok je najbolji tehničar među juniorima Bogdan Marković. Pehar namenjen najboljem omladincu otišao je u ruke Aranđelu Vujičiću. Najbolji strani bokser 68. “Zlatne rukavice” je Đorđe Andrijašević.

Najborbeniji par su Stefan Ješić i Ognjen Vujičić, najbolji tehničar senior Marko Jovanović.

BONUS VIDEO: