Svečana sala Palate Srbije ugostila je predstavnike školskog sporta, koji su birali predsednika, generalnog sekretara, članove Upravnog i Nadzornog odbora.

Bilo je prisutno 23 od 29 delegata, pa je predsednik Radnog predsedništva Branislav Divac, posle konsultacija sa Aleksandrom Marjanac iz Akreditacione komisije saopštio da je ispunjen kvorum za odlučivanje.

Tanasković je u lepom govoru pozdravio sve prisutne, istakavši da su svi ovde prisutni veoma zaslužni što je on u aprilu izabran i za predsednika Svetske federacije za školski sport (ISF). Pristupilo se javnom glasanju o sve odluke donešene su jednoglasno.

Novi stari predsednik je Željko Tanasković. Na njegov predlog za generalnog sekretara izabran je Boris Tomić, koji je prethodne četiri godine takođe bio na ovoj funkciji.

Željko Tanasković Foto: SŠSS

Na predlog Tanaskovića za članove Upravnog odbora izabrani su: Slobodan Đurić (Beograd), Aleksandra Marjanac (Novi Sad), Jelena Krvopić (Kikinda), Miroslav Dragojlović ( Inđija), Lazar Miletić ( Požarevac), Srđan Jović (Čačak), Ivan Cvetanović (Leskovac) i Dragan Đorđević (Kragujevac). Članovi Nadzornog odbora su: Darko Bajkić, Uroš Kostić i Milan Genčević.

Posle Skupštine, Tanasković je pozdravio i gosta iz Srpske pravoslavne crkve, Oca Stefana Ponjarca iz parohije Oksvord (Velika Britanija). Inače, na redu je prvo školsko Državno finale u sezoni 2025.-2026. U Beogradu ćemo 19. novembra dobiti prvake Srbije u stonom tenisu.