Odbojkaš Radničkog iz Kragujevca Lazar Stašević izjavio je danas da njegovu ekipu u prvoj utakmici poslednjeg, trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona očekuje veoma zahtevan duel protiv slovenačkog ACH Voleja i dodao da smatra da će njegov tim ostvariti dobar rezultat u tom meču ukoliko se bude držao plana igre.

Odbojkaška reprezentacija Srbije SP 2025 Foto: OSSRB, Ossrb.org

 "Moramo da držimo kontrolu igre tokom celog susreta. Pred nama je veoma teška i zahtevna utakmica. O ACH-u ne treba trošiti mnogo reči, predvođeni su sjajnim trenerima, našim bivšim selektorom Igorom Kolakovićem i bivšim trenerom Radničkog Draganom Kobiljskim. U timu imaju četiri, pet reprezentativaca Slovenije. Ako se budemo držali naše taktike i svega što smo pokazali u prethodnim utakmicama, mislim da možemo ostvariti rezultat koji će biti povoljan za nas", naveo je Stašević, a preneo klub.

Radnički će u sredu od 18 časova u Kragujevcu dočekati ACH Volej, u prvoj utakmici dvomeča poslednjeg, trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

"ACH je veoma kvalitetan tim, sa sjajnim igračima poput Šterna i drugim reprezentativcima Slovenije. Ipak, i mi imamo iskusne igrače i verujemo u našu igru. Blagi su favoriti, ali uz dobru taktičku disciplinu i našu borbenost, mislim da neće biti nikakvih problema", dodao je Stašević.

Odbojkaš Radničkog Davide Kovač rekao je da veruje da će njegova ekipa prikaziti "lepu i borbenu igru" u meču protiv "kvalitetnog" tima ACH Voleja i dodao da su on i njegovi saigrači naviknuti na zahtevan ritam utakmica.

"Ekipa igra dve utakmice u nedelji, ali to je za nas potpuno normalno. Svaka ekipa u ovim takmičenjima ima sličan ritam, tako da se jednostavno naviknemo na teren i tempo. Dosta timova igra utakmice svaka tri dana na visokom nivou, i mi smo spremni za to", naveo je Kovač.

Revanš između Radničkog i ACH Voleja na programu je 27. novembra u Ljubljani.

