Australijska para-biciklistkinja Pejdž Greko, paraolimpijska šampionka, preminula je u 28. godini, saopštili su danas Australijski paraolimpijski komitet i Biciklistički savez Australije.

Greko je, kako je navedeno, "preminula u svom domu u Adelajdu nakon iznenadnog medicinskog incidenta" u nedelju.

„Pejdž je za nas značila sve. Njena dobrota, odlučnost i toplina obasjavale su našu porodicu svakog dana. Donela nam je toliko radosti i ponosa, a bol zbog njenog odlaska nosićemo zauvek. Iako smo skrhani, neopisivo smo ponosni na to kakva je osoba bila i kako je predstavljala Australiju", izjavila je njena majka Natali Greko.

Rođena sa cerebralnom paralizom, Greko je osvojila prvu zlatnu medalju na Paraolimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine, oborivši sopstveni svetski rekord u disciplini individualni hronometar na 3.000 metara (kategorije C1–3). Na drumskim trkama osvojila je još dve bronzane medalje, u trci na stazi i hronometru.

Greko je bila višestruka svetska šampionka i osvajačica brojnih Svetskih kupova, a na para-biciklističkoj sceni eksplodirala je 2019. godine postavivši tri svetska rekorda, uz dva zlata i srebro na svetskom prvenstvu, samo godinu dana nakon što je iz para-atletike prešla u biciklizam.

Direktor Paraolimpijskog komiteta Australije Kameron Mari rekao je da je gubitak jedne od najvećih mladih zvezda australijskog paraolimpijskog pokreta "razoran".

„Tuga koja se danas oseća širom Paraolimpijskog komiteta Australije odraz je ogromnog poštovanja koje je uživala. Pejdž je bila izvanredna sportistkinja, ali pre svega izuzetna osoba. Njeni međunarodni uspesi bili su sjajni, ali pamtićemo je po dobroti, tihom karakteru i načinu na koji je podizala ljude oko sebe. Imala je retku sposobnost da se svi osećaju prihvaćeno i podržano, a njen uticaj ostaće duboko utkan u zajednicu", rekao je Mari.