Britanski bokser Entoni Džošua, bivši svetski šampion u teškoj kategoriji, i Jutjub zvezda koja je prešla u profesionalni boks, Džejk Pol, ukrstiće rukavice 19. decembra u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je danas promoterska kuća Mečrum Boksing.

Džošua (36), dvostruki ujedinjeni prvak sveta, i Pol (28) boriće se u Kejseja centru u Majamiju, u formatu od osam rundi po tri minuta, a meč će biti emitovan širom sveta preko platforme Netfliks.

Za Pola je ovo zamenski meč, pošto je prvobitno trebalo da se u novembru u egzibicionom duelu sastane sa WBA šampionom u lakoj kategoriji Gervontom Dejvisom, ali je događaj otkazan zbog optužbi za porodično nasilje koje su pokrenute protiv Dejvisa.

Protiv Dejvisa je 30. oktobra podneta prijava zbog "nasilja, otežanog nasilja, protivpravnog zadržavanja i otmice" koju je uložila njegova partnerka sa kojom je bio u vezi pet meseci.

"Kada pobedim Entonija Džošuu, svi će prestati da sumnjaju, a niko mi više neće moći uskratiti priliku da se borim za svetsku titulu", poručio je Amerikanac.

Pol je poznat po spektakularnim mečevima protiv nekadašnjih velikana boksa i sportista iz drugih disciplina. U novembru 2024. pobedio je Majka Tajsona (58) u Teksasu.

Džošua, koji je ovu borbu nazvao "velikom prilikom", nije bio u ringu od septembra 2024, kada je nokautom izgubio od sunarodnika Danijela Dubojsa na Vembliju u duelu za IBF titulu.