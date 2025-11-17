Slušaj vest

Danas je zahvaljujući Sportskom savezu Srbije, gradu Kruševcu i Meridian fondaciji teren izgrađen i svečano otvoren.

Vrpcu su svečano presekli generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković, zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković, predstavnik Meridian fondacije Stefan Glavaš i predsednik mesne zajednice Veliki Šiljegovac Siniša Milojević. Ovom prilikom Sportski savez Srbije donirao je i sportske rekvizite za učenike OŠ „Velizar Stanković Korčagin“, dok su fudbalske lopte dobili i mladi fudbaleri FK „Jastebac“ Veliki Šiljegovac i KMF „Rasadnik“ Veliki Šiljegovac koji su i odigrali revijalni meč na novom terenu. Svečano otvaranje upotpunio je i KUD „Ćukovac“ kulturno-umetničkim programom.

Generalni sekretar Sportskog saveza Srbije još jednom je čestitao ekipi Velikog Šiljegovca i kapitenu Zoranu Miloševiću na nagradi koju su osvojili za svoje mesto:

- Zamisao predsednika Sportskog saveza Srbije Davora Štefaneka i mene, kada smo pokrenuli Seoske igre Sportskog saveza Srbije i jeste bila da se skrene pažnja na talente u manjim sredinama i da se upravo njima i izgrade tereni na kojima će moći da treniraju ili prosto da se rekreiraju, druže i nastave da mlade uče pravim sportskim vrednostima. 2023. godine na finalu u Požarevcu ekipa Velikog Šiljegovca pokazala je sjajno sportsko umeće ali i fer-plej. Zato mi je drago što danas dobijaju zasluženu glavnu nagradu, mesto na kome će svi zajedno stvarati neke nove lepe uspomene. Sport je nešto najbolje, uči nas pravim vrednostima i sve nas spaja. Nadam se da će se pričati o 20 takmičara zahvaljujući kojima je Veliki Šiljegovac dobio teren, ali i da će upravo na ovim terenima stasati još mnogo dobrih sportista i dobrih ljudi - istakao je generalni sekretar Goran Marinković i dodao:

- Moram da se zahvalim gradu Kruševcu i Meridian fondaciji. Zahvaljujući zajedničkom delovanju ovaj teren je izgrađen, a kolegama iz Sportskog saveza grada Kruševca hvala na tome što godinama održavaju tradiciju organizovanja Seoskih igara Sportskog saveza Srbije – istakao je Marinković.

Zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Radojković ovom prilikom je izjavila:

- Teren na kome se danas nalazimo verujem da će biti mesto susreta generacija, meštana Velikog Šiljegovca ali i okolnih mesta Ribarskog kraja. Nadam se da će se na ovom terenu odigrati mnoga takmičenja na zadovoljstvo meštana ovog sela, ali i svih iz grada Kruševca. Ovaj teren je i dokaz da udruženim snagama Sportski savez Srbije, lokalna samouprava i mesna zajednica, uz prisustvo i podršku privrednih subjekata i javnih preduzeća mogu i moraju da se stvaraju ovakvi rezultati.

Svečanom otvaranju terena prisustvovao je i predsednik Fudbalskog saveza Regiona Istočne Srbije Vladan Gašić, predstavnici: Sportskog saveza grada Kruševca Saša Aleksandar Nikolić, Sportskog saveza Ćićevca Saša Mitić, Saveza sportova Aleksandrovac Vladica Pribanović i Sportskog saveza Trstenik Vladimir Savić i Milan Đurić.