Subota, 15. novembar 2025 - datum koji su sportski hroničari već upisali među najznačajnije za Beograd i Čukaricu. Ada Ciganlija je te večeri bila u potpunom sjaju: pod reflektorima i zvezdanim nebom održan je 4. Čukarički polumaraton, ujedno i prva noćna trka ikada organizovana na teritoriji Beograda i Čukarice.

Uprkos hladnom novembarskom vazduhu, okupilo se više od 250 takmičara, uz veliki broj navijača i posetilaca koji su ispunili Adu posebnom energijom.

Održane su dve trke:

* Trka zadovoljstva – 5 km

* Polumaraton – 21,1 km

Učesnici su stizali iz svih delova Beograda, ali i drugih gradova, a događaj je poneo snažan humanitarni karakter. Svi trkači, gosti i organizacioni tim poslali su SMS poruku podrške hrabroj Mili Gajić iz Železnika, devojčici koja se trenutno bori sa leukemijom — poruku solidarnosti i ljudskosti koja je obeležila ovo veče.

Trka je protekla u odličnoj atmosferi, uz besprekor­nu organizaciju i utisak da je Čukarica još jednom potvrdila status jednog od najaktivnijih sportskih centara u Beogradu. Noćna svetlost, muzika, aplauzi i timski duh pretvorili su ovu subotu u događaj koji će se dugo pamtiti.

„Čukarica je ponovo pomerila granice u sportu i solidarnosti — i to u velikom stilu. Hvala mom timu, takmičarima, gostima, organizatorima i, naravno, volonterima Crvenog krsta Čukarica na svemu. Bez njih ovaj događaj ne bi bio ovako poseban i značajan“, izjavio je Đorđe Bulić, član Veća za sport Gradske opštine Čukarica.

