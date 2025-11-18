Slušaj vest

Uroš Medić jedan je od najboljih srpskih boraca u najjačoj MMA organizaciji UFC.

Pre deset dana Uroš Medić je na impresivan način pobedio Muslima Salihova. Nokautirao ga je posle minut borbe.

Gde Uroš udari tu trava ne raste - Medić u klinču sa Salihovom Foto: Louis Grasse / imago sportfotodienst / Profimedia

Filipović Srbinu gleda u leđa

Uroš Medić upisao je tako svoju šestu pobedu, ujedno i šesti nokaut u UFC. Bila je to velika pobeda za njega, čime je postao balkanski borac sa najviše prekida u istoriji ove organizacije.

Pretekao je Uroš Medić legendarnog borca iz Hrvatske Mirka Filipovića. Čuveni Kro Kop ima pet uspešnih završnica. Medić je trijumfom nad Salihovom sve bliži ulasku u top 15 najboljih velteraša u UFC. Svojom atraktivnošću u oktagonu ne ostavlja bilo koga ravnodušnim.

Valja pomenuti da je Uroš Medić sve svoje pobede u karijeri, njih 12, ostvario prekidom. Zbog stila i načina borbe dobio je nadimak "Doktor". Rođen je 25. aprila 1993. godine u Novom Sadu, u naselju Budisava. Kada je napunio četiri godine počeo je da trenira džudo, a kasnije i kik-boks.

Uroš Medić UFC Foto: Printskrin/Instagram

U Americi 10 godina

Medić je došao u Ameriku 2015. godine na fakultet preko programa "Radi i putuj" i ostao je u Enkoridžu. MMA borbe počeo je da radi 2016, a u UFC je ušao 2020. godine. Dosad je u 15 borbi ostvario skor od 12 pobeda i tri poraza. Ako nastavi sa ovim tempom, uskoro bi mogao da se bori i za pojas u velter kategoriji.

Izrazito je ponosan što je Srbin i uvek rado ističe svoje poreklo.

- Imigrant sam u Americi već deset godina i nikada nisam napravio nijedan problem. Nikakav kriminal, nikakav problem, ništa. Naporno radim, plaćam porez, treniram, napredujem i stekao sam dosta prijatelja koji su mi u ovom trenutku kao porodica. Još pre deset godina na Aljasci smo bili zajedno, a i dalje smo jako bliski. Predstavljam Srbiju i predstavljam Aljasku i zbog toga sam jako srećan - rekao je Uroš Medić i potom dodao:

UUroš Medić srpski borac u UFC sa svojim timom Foto: Printskrin/Instagram

Treninzi bez novca

- Sve sam ovo organski napravio, od malena treniram kako u teretani tako i u sali i bilo je dana kada nisam imao dovoljno novca za članarine. Treneri bi mi dozvolili da treniram i da držim treninge pa smo tako imali dogovor da ne plaćam članarinu i oni bi mi pomogli ako bi mi nešto mimo toga zatrebalo. Šta god to bilo. Uvek su bili tu za mene. Zbog toga smo kao porodica jer sam daleko od svoje porodice.

I onda je poentirao govoreći o tome kako je to biti Srbin u inostranstvu.

- Znate kako kažu, ako nemaš korenje, odneće te vetar. Znate šta bi se desilo sa drvećem da nemaju korenje, samo bi palo. Moje korenje seže duboko, znam odakle sam i kroz šta sam sve prošao. Znam istoriju mog naroda i veoma sam ponosan na Srbiju. Srbija je centar Evrope po mom mišljenju, istorijski gledano, 17 od 23 rimskih imperatora je rođeno na današnjoj teritoriji Srbije - objasnio je Uroš Medić.