Vaterpolisti Novog Beograda u četvrtom kolu B grupe Lige šampiona gostuju u Italiji slavnom Pro Reku, a utakmica u Đenovi na programu je u sredu od 20 časova i 30 minuta.

U prvom duelu ove dve ekipe koji je odigran u Beogradu Pro Reko je slavio rezultatom 12:8.

Italijanski tim je lider na tabeli sa maksimalnih devet bodova i eventualnom pobedom praktično bi obezbedio plasman u TOP 8 fazu, dok sa druge strane Novi Beograd je na trećoj poziciji sa tri boda, tri manje u odnosu na Jadran iz Herceg Novog koji je na drugoj poziciji koja

obezbeđuje prolaz među osam najboljih timova starog kontinenta.

„Ostaje veliki žal zbog poraza u meču prošlog kola od Jadrana iz Herceg Novog. Mislim da smo mogli da pobedimo, jer smo odlično igrali na početku meča. Međutim, u nastavku je usledio period naše slabe igre u napadu i nismo iskoristili prilike koje su nam se ukazale da steknemo ubedljiviju prednost. Imali smo slab procnat realizacije u situacijama sa igračem više i to je prvenstveno bio razlog našeg neuspeha“, rekao je Vasilije Martinović.

Srpski reprezentativac izuzetno ceni Pro Reko:

„To je ekipa koja ima veliki broj vrhunskih igrača među kojima se pre svega izdvajaju Granados i Di Fulvio, ali mislim da i mi posedujemo

kvalitet. Imamo veru u ono što radimo i mislim da je to jako važno. Oni su favoriti na papiru, ali mi ćemo dati sve od sebe da dođemo do pobede“.

Šef stručnog štaba Novog Beograda Petar Radanović najavio je izuzetno tešku utakmicu:

„Pro Reko je izuetno jaka ekipa i o njihovim kvalitetima suvišno je govoriti. Ono što je za nas važna stvar je da ćemo za taj meč biti u

kompletnom sastavu i da su svi igrači zdravi. Daćemo sve od sebe da pružimo dobru partiju i sigurno ćemo učiniti sve što je u našoj moći da ukoliko nam se ukaže prilika zabeležimo pobedu i na taj način anuliramo poraz od Jadrana iz Herceg Novog kod kuće u prošlom kolu“, zaključio je Radanović.

U drugom meču četvrtog kola B grupe Lige šampiona Jadran iz Splita u sredu od 18 i 30 dočekuje imenjaka iz Herceg Novog.