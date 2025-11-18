Slušaj vest

Rukometaši Partizana poraženi su na gostovanju Ademar Leonu u Ligi Evrope - 29:22 (11:11).

Crno-beli su dva kola pre kraja sa četiri boda na deobi drugog mesta u grupi H. Isto toliko ima i Šafhauzen, dok je Ademar četvrti sa tri boda. Na prvom mestu je hrvatski Nekse sa pet bodova. Upravo je Nekse naredni rival crno-belih u Beogradu.





Beogradski tim je u Španiju otišao dosta oslabljen, bez Kotara, Zečevića, Anđelkovića i duže povređenog Šijana.

Uprkos tome, crno-beli su se dobro držali u prvom poluvremenu, kada je bilo 11:11.

I u nastavku su crno-beli dobro počeli, vodili sa dva gola razlike (17:19), ali je odna nastao potop. Domaćin je poveo 25:20 i praktično rešio utakmicu.