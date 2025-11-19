Slušaj vest

Pravilo je uvedeno posle smrti hokejaša Notingem Pantersa Adama Džonsona u oktobru 2023. godine, nakon što mu je u sudaru sa drugim igračem klizaljka prerezala vrat.

IIHF je prošlog decembra ojbavila da će štitnici za vrat biti obavezni u svim takmičenjima, ali tada nije navela od kada će to pravilo stupiti na snagu.

"Možemo da potvrdimo da će štitnici za vrat biti obavezni prema pravilima IIHF", rekao je portparol te organizacije za Bi-Bi-Si (BBC).

Kanada - Amerika hokej Foto: Minas Panagiotakis / Getty images / Profimedia

Prethodih godina štitnici za vrat su bili opcioni na Zimskim olimpijskim igrama, a na drugim svetskim takmičenjima nisu bili obavezni.

Na takmičenjima u mladim kategorijama igrači imaju obavezu da nose štitnike.

Hokejaško takmičenje na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini održaće se od 5. do 22. februara 2026. godine.

