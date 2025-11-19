Slušaj vest

Nije tajna da između Šarla Leklera i vođstva Ferarija vladaju određene tenzije u ovoj sezoni Formule 1.

Vozač iz Monaka Šarl Lekler ljut je na čelnike što nema konkurentan bolid za titulu već godinama, a ujedno mu i smeta što u Ferariju ne uvažavaju njegovo mišljenje o poboljšanjima formule.

Šarl Lekler vozač Formula 1 tima Ferari na trci u Brazilu Foto: Richard Callis/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve kuva u Ferariju

Zvanično, Šarl Lekler nije na tržištu. Činjenica je da ima višegodišnji unosan ugovor sa Ferarrijem i da ne bi trebalo da razmišlja o odlasku. Ali... Realnost unutar Maranela izgleda drugačije. Situacija u ekipi je napeta, rezultati osciliraju, a izjava predsednika Džona Elkana otvorila je novo poglavlje. I to ono po kojem Lekler više nije nedodirljiv.

Da podsetimo, posle trke u Brazilu Elkan je otvoreno kritikovao Šarla Leklera i Luisa Hamiltona. Rekao je da bi vozači trebalo više da misle na tim, nego na sebe. Da više budu fokusirani na trke, nego na priču. Poruka je jasna, u Ferariju više nema zaštićenih lica. Valja se setiti da Ferari titulu u konkurenciji vozača čeka od 2007. godine, a u konkurenciji konstruktora punih 17 godina.

Brojke sve govore

Šarl Lekler daleko je više uradio za Ferari od Luisa Hamiltona. Argumenti su na njegovoj strani. Ima sedam podijuma u 21 trci, a činjenica da je u ključnim trenucima bio nosilac tima i 214 osvojenih bodova, naspram Hamiltonovih 148, govori dovoljno.

Prema informacijama italijanskog novinara Lea Turinija, Leklerov menadžer Nikolas Tod u kontaktu je sa visokim predstavnicima ekipe Aston Martin. Nije reč o transferu za sledeću sezonu, ali jeste o mogućoj saradnji od 2027. godine. Tim iz Silverstona se sprema za novu fazu i to je jasno svima u Formuli 1.

Šarl Lekler posle odustajanja u Holandiji na stazi Zandvort Foto: SEM VAN DER WAL/ANP

Honda dolazi u Aston Martin

Iskusnom Fernandu Alonsu ugovor ističe na kraju 2026. godine, a tada Honda stiže kao partner ekipi. Čuveni inženjer i tvorac moćnog bolida Red bula Edrijen Njui trebalo bi da preuzme centralnu ulogu u projektovanju buduće formule. Sa svim navedenim menjaju se ambicije ekipe. Uz najmoderniju bazu u Formuli 1, Aston Martin postaje nešto više od "projekta u razvoju". Postaje potencijalno odredište za vozača koji želi novu priču, novi izazov i možda konačnu šansu za titulu.

A, možda je i sve ovo pritisak na Ferari, da konačno menadžment tima nešto konkretno uradi. Da Šarl Lekler od sledeće sezone dobije konkurentan bolid, kako bi mogao da se bori za titulu sa Meklarenom i Red bulom. Vreme će pokazati.