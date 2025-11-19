Slušaj vest

SD Crvena zvezda priredilo je svečani prijem za Bokserski klub i Mačevalački klub Crvena zvezda, koji su osvojili titule šampiona Evrope i uručilo im priznanja "Zvezda Evrope".

Drugog novembra, na isti dan, dva Zvezdina kluba su ostvarila istorijski uspeh. To je podvig bez presedana, trenutak koji prevazilazi granice sporta i ulazi u zlatne stranice istorije Crvene zvezde.

Stojan Vujko pozdravio Zvezdine prvake Evrope Foto: Dragan Tesic

Dve evropske krune

Na početku svečanosti okupljenima se obratio Stojan Vujko, predsednik Skupštine SD Crvena zvezda.

– Imamo fantastičan povod da se okupimo i proslavimo dve evropske titule koji su osvojili naši bokseri i mačevaoci. Noseći Zvezdin štit u Evropi vratili su se sa najsjajnijim odličjima i tako se pridružili slavnim generacijama Zvezdinih fudbalera, košarkašica, atletičara, vaterpolista i karatista. Ovom prilikom želim još jednom da im čestitam. Vi ste ponos Crvene zvezde. Vi ste ponos Srbije. Živela Crvena zvezda, živela Srbija i samo da nastavimo ovako i ubuduće – rekao je Vujko.

Svetlana Petronijević predsednica Mačevalačkog kluba Crvena zvezda Foto: Dragan Tesic

Velika porodica

Prisutnima se obratila i Svetlana Petronijević, predsednica Mačevalačkog kluba Crvena zvezda.

– Stalno ističemo da je Crvena zvezda jedna velika porodica i na našem primeru možemo to i da potvrdimo. Ovo nije samo uspeh Mačevalačkog kluba nego i cele Crvene zvezde, s obzirom da bez velike podrške Sportskog društva i Fudbalskog kluba ne bismo mogli i da realizujemo ovaj uspeh. Naš Upravni odbor je davno zacrtao jednu ideju da želimo ovu titulu, a najzaslužniji među njima je Zoran Timić, generalni sekretar kluba, i na veliku našu sreću došli smo do te titule. Hvala još jednom na velikoj podršci i neizmernoj sreći što delite sa nama – istakla je Svetlana Petronijević.

Veljko Ćuk mačevalac Crvene zvezde Foto: Dragan Tesic

Titula uz pomoć navijača

Kapiten Veljko Ćuk zahvalio se na prijemu u ime Zvezdinih mačevaoca, šampiona Evrope.

– Želim da se zahvalim Sportskom društvu i Fudbalskom klubu Crvena zvezda što su nam omogućili da dve godine zaredom idemo u Nemačku na Kup Evrope. Prvi put smo na žalost bili „kratki“ u borbi za zlato, ali smo ovaj put uspeli da osvojimo. Želim da se zahvalim i svojim saigračima Aleksandru Čupeniču, Mohamedu Hamzi, Nikiti Itkinu, trenerima Ivici Subiću i Stepanu Koliesovu, naravno i Zoranu Timiću. Prvi put na nekom takmičenju u mačevanju smo imali toliku podršku sa tribina, naših navijača iz Nemačke i Srbije koji su napravili neverovatnu atmosferu i hvala im na tome – poručio je Ćuk.

Aleksandar Nikolić predsednik BK Crvena zvezda Foto: Dragan Tesic

Grb nose s ponosom

Nakon mačevalaca, govorio je i Aleksandar Nikolić, generalni direktor Bokserskog kluba Crvena zvezda.

– U ime Bokserskog kluba Crvena zvezda želim da vam kažem da smo presrećni što smo učestvovali u spektaklu koji je organizovan u beogradskoj „Ložionici“ pod okriljem Evropske bokserske federacije i po prvi put je tako nešto viđeno na ovim prostorima. Neverovatan događaj i neizmerno nam je zadovoljstvo što smo u tome učestvovali i što smo kroz polufinalne i finalne mečeve uspeli da se popnemo na krov Evrope. Iskoristiću priliku da se zahvalim našem timu koji je sa ponosom nosio grb Crvene zvezde i uspeo da ostvari istorijski uspeh. Moram da izrazim i veliku zahvalnost celoj crveno-beloj porodici, Sportskom društvu i posebno Fudbalskom klubu Crvena zvezda koji predvodi generalni direktor Zvezdan Terzić na neizmernoj podršci. Bez njih sigurno ne bismo mogli ništa od ovoga da napravimo – rekao je Nikolić.

Ognjen Vujičić bokser Crvene zvezde Foto: Dragan Tesic

Vetar u leđa

Svoje impresije sa prisutnima je podelio i Ognjen Vujičić, kapiten Zvezdinih boksera.

– Trenirali smo naporno i napravili veliki rezultat i želim da se zahvalim Vladanu Miketiću, predsedniku i Aleksandru Nikoliću, direktoru kluba, kao i našim trenerima Miodragu Radiću, Igoru Rogiću, Dejanu Slavujeviću bez kojih ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Zaista dobijemo „košavu koja nam duva u leđa“ od naše uprave, od naših trenera, od cele Zvezdine porodice i oni nas guraju sa takmičenja na takmičenje, iz uspeha u uspeh. Imamo još nekoliko takmičenja do kraja godine i verujem da ulazimo u sledeću nikad jači – poručio je Vujičić.

Pomoć od fudbalskog kluba

Zahvalnost bokserima i mačevaocima na istorijskom uspehu i osvajanju dve titule šampiona Evrope izrazio je Zvezdan Terzić, predsednik Upravnog odbora SD Crvena zvezda.

– Okupili smo se da obeležimo poseban podvig, poseban uspeh. Bokserski klub i Mačevalački klub Crvena zvezda su se popeli na vrh Evrope i pridružili se mnogim velikanima koji su nosili grb Crvene zvezde. Pet klubova našeg sportskog društva je već osvajalo šampionsku krunu, fudbaleri, košarkašice, atletičari, vaterpolisti i karatisti. Čestitam i vama sportistima i trenerima i rukovodstvu klubova. Sigurno je tu bilo mnogo odricanja, mnogo napornih dana, ali velika je želja bila da se Crvena zvezda, u vašem sportu, popne na vrh Evrope. Što se tiče Sportskog društva i Fudbalskog kluba Crvena zvezda, nastavićemo da pomažemo sve klubove sa istim ciljem i istom željom – da i ostali klubovi slede ovaj put, slede ovaj primer i da se radujemo u što više sportova. Imaćete maksimalan vetar u leđa, kako je rekao kapiten bokserskog kluba „košavu u leđima“. Još jednom, ponosni smo na vas i čestitamo – rekao je Terzić.

Priznanja „Zvezda Evrope“ — posebno i najveće priznanje koje se dodeljuje klubovima Crvene zvezde koji su, noseći ime i grb našeg kluba, osvojili titulu šampiona Evrope, uručena su kapitenima Bokserskog i Mačevalačkog kluba Crvena zvezda. Šampioni Evrope su potom napravili zajedničku fotografiju sa specijalnom slavljeničkom tortom pripremljenom njima u čast.