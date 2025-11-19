Slušaj vest

Privredna komora Srbije i Šahovski savez Srbije potpisali su danas sporazum o dugoročnoj saradnji na promociji šaha kao intelektualnog sporta, razvoju inovacija i digitalizacije u oblasti šaha, kao i podršci obrazovnim i školskim programima koji doprinose razvoju mladih talenata.

Zamenik predsednika PKS Mihajlo Vesović ukazao je na potpisivanju sporazuma u PKS da je šah kao tradiconalna igra sve popularniji, čemu doprinosi i uvođenja modernih platformi baziranih na veštačkoj inteligenciji u taj sport.

On je rekao da se nada da će srpske startap, IT i mnoge druge kompanije, prepoznati šansu da uđu na to tržište i da zajedno sa PKS i Šahovskim savezom Srbije rade na popularizaciji sporta i stvaranju dobrih poslovnih odnosa između igrača koji mogu da budu predstavnici različitih kompanija i različitih industrija.

Osnovna ideja sporazuma sa Šahovskim savezom je, po je njegovim rečima, stvaranje prve šahovske biznis lige.

Najavio je da će šah biti promovisan na predstojećoj mežunarodnoj izložbi Ekspo koja će biti u Beogradu 2027.

"Promovisaćemo ne samo šah i tehnološka rešenja, nego i veze među ljudima, među poslovnim ljudima, što može da se iskoristi za podsticanje ukupnog privrednog razvoja", rekao je Vesović.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić rekao je da je šah igra koja spaja ljude i da će Ekspo u tom smislu biti veoma značajan.

"Pokušaćemo da iskoristimo broj posetilaca na izložbi Ekspo, da 24 časa 93 dana igramo šah i da uradimo ono što niko nije uradio do sada. Obratili smo se Ginisovoj knjizi rekorda, niko nije stigao ni do 70 dana u toj igri. To je veliki izazov za nas, ali nadam se uspehu," kazao je Jorgić.

Naveo je da je Srbija ove godine osvojila devet medalja u šahovskom takmičenju - ;tri zlata, tri srebra i tri bronze.