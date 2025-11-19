Sa nacionalnim timom je, sa samo 19 godina, osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. godine, što ga je svrstalo među najperspektivnije mlade igrače tadašnje generacije.

Nakon sportske karijere, izgradio je izuzetnu profesionalnu putanju u nauci. Bio je prvi magistar elektrotehnike u Jugoslaviji i najmlađi doktor tehničkih nauka svog vremena. Predavao je na Univerzitetu Santa Klara u SAD, a kasnije i na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je ostao upamćen kao vrhunski profesor i stručnjak.